Prof. Dr. Naci Görür Malatya depreminin ardından dikkat çeken açıklama: Küçük kavisli bir fayın üzerinde

Malatya’nın Kale ilçesinde saat 4 büyüklüğünde depremin ardından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür “Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.

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Prof. Dr. Naci Görür Malatya depreminin ardından dikkat çeken açıklama: Küçük kavisli bir fayın üzerinde

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), Malatya’nın Kale ilçesinde saat 15.41’de 4 büyüklüğünde deprem meydan geldiğini açıklamıştı.

Bu açıklamanın ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem sonrası açıklama geldi.

Naci Görür, Depremin Doğu Anadolu Fay (DAF) sistemi içerisinde olduğuna dikkat çeken Görür, şu sözleri söyledi:

"Malatya Kale’de 4 büyüklüğünde deprem. Deprem DAF’a paralel, küçük kavisli bir fayın üzerinde. Tabii bu fayda DAF sistemi içinde, geçmiş olsun”

Görür ayrıca, "KAF üzerinde olan Geyve İznik Gemlik hattında Gemlik için taşınmasını dile getirmiştiniz. Aynı sorun İznik içinde geçerli mi?” sorusuna yanıt verdi.

Görür, ilgili soruya, “Aslında çok farkları yok ama bir an önce deprem dirençli hale getirilmeliler” şekline yanıt verdi.

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