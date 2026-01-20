PESİAD'dan iş dünyasının güncel ekonomi gündemi ile ilgili önemli etkinlik

1Vizyon Grup’un eğitim sponsorluğunda düzenlenen seminerde, ekonominin popüler ismi, Ekonomist ve Yazar Mert Başaran konuk edildi.​

Yatırım Dünyasında Yeni Yol Haritası​“Yatırım Stratejilerinde Yeni Dönem” başlığıyla gerçekleştirilen programda Başaran, değişen küresel ve yerel ekonomik dengeler ışığında tasarruf yöntemleri, doğru yatırım araçları ve geleceğin finansal trendleri üzerine kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde, özellikle bireysel ve kurumsal portföylerin nasıl korunup büyütüleceğine dair stratejik ipuçları paylaşıldı.​Sponsor ve Katılımcılara Teşekkür​Etkinliğin sonunda PESİAD yönetimi, eğitimin gerçekleşmesindeki katkılarından dolayı program sponsoru 1Vizyon Grup’a ve salonu dolduran misafirlere teşekkürlerini sundu.

Yapılan açıklamada, iş dünyasına değer katan bu tarz vizyoner buluşmaların önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edeceği vurgulandı.Programın ardından PESİAD Başkanı Cüneyt Battal Mert Başaran'a plaket takdiminde bulundu.

Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok

