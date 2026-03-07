İran dünyaya kafa tuttu! ABD'yi petrol tankerleri ile tehdit etti, "Gelin bekliyoruz"

Dünya, ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı gerilimi konuşmaya devam ediyor. Karşılıklı füze atışları ile geçen savaşta 8'inci güne girildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nda gemilere eşlik etmeye hazırlanmasına ilişkin açıklama yaparak Washington'a uyarıda bulundu.

Sözcü Naimi, ABD'nin bölgede gemilere eşlik etmeye hazırlanmasına atıfta bulunarak "Onların gelişini bekliyoruz." dedi.

Naini, ABD'nin böyle bir karar almadan önce geçmişte yaşanan olayları hatırlaması gerektiğini söyledi.

Naini,"“Amerikalılara herhangi bir karar almadan önce 1987’de Amerikan süper tankeri Bridgeton’un yanmasını ve yakın zamanda hedef alınan petrol tankerlerini hatırlamalarını tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ABD daha önce ABD donanmasının uygun koşullar oluşur oluşmaz Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere eşlik etmeye hazırlandığını açıklamıştı.

Dünya petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı'nda, savaş nedeniyle gemi trafiğinin ciddi şekilde azaldığı bildiriliyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı grupların mevzilerini füzelerle vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzileri, bu sabah yerel saatlerde 04.30'da İran Devrim Muhafızları'na ait füze birliği tarafından üç noktadan vuruldu.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist ayrılıkçı grupların "İran'ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir girişimde bulunmaları halinde, İran'ın karşılığının ezici olacağı" belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın güvenli olmadığı ve trafiğe kapalı olduğu yönündeki tekrarlanan uyarılarını dikkate almadan Boğaz'dan geçmeye çalışan "Prima" adlı bir petrol tankerini İHA'larla vurduklarını açıkladı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlere dair şunları söylemişti:

"Hürmüz Boğazı'nda iki tür gemiye izin vermeyeceğiz. Amerikan ve Siyonist rejimlere bağlı gemiler. Bunlar geçmeye çalışırsa vurulacaklar."

