İran Irak'ı vurdu! Son dakika haberi ile dünyaya duyurdu!

Son dakika... İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin desteklediği Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini hedef alarak üç noktadan füze saldırısı gerçekleştirdi.

İran Devrim Muhafızları, bu sabah yerel saat 04.30'da Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini üç noktadan hedef aldı.

Açıklamada, bu grupların İran'a karşı herhangi bir saldırıda bulunmaları durumunda, İran'ın sert bir yanıt vereceği ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin İran'a karşı sahaya sürmeye çalıştığı Irak'ın kuzeyindeki silahlı grupların mevzilerini füzelerle vurduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzileri, bu sabah yerel saatlerde 04.30'da İran Devrim Muhafızları'na ait füze birliği tarafından üç noktadan vuruldu.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terörist ayrılıkçı grupların "İran'ın toprak bütünlüğüne karşı herhangi bir girişimde bulunmaları halinde, İran'ın karşılığının ezici olacağı" belirtildi.

