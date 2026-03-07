  1. Anasayfa
  2. Hava Durumu
  3. Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

Yayınlanma:
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, hava hakimken bazı bölgelerde kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Peki bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? İşte yurdumuzu bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 1 112

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz kıyıları (Düzce hariç) ile Mersin, Malatya, Şanlıurfa ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde sis ve pus ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 2 212

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 3 312

UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 4 412

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 5 512

EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 6 612

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 7 712

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 8 812

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin (Düzce hariç) aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 9 912

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 5°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 10 1012

DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -1°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 0°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 11 1112

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Diyarbakır, Batman ve Mardin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak? 12 1212

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz’de fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren doğusu 2,0 m. Görüş: İyi.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi ile açıkları 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinden itibaren doğusu 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinden itibaren doğusu 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

HABERE YORUM KAT