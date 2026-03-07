Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağışlar geliyor! Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

DENİZLERDE HAVA
Akdeniz’de fırtına; Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz aralıklı yağmur ve sağanak yağmurlu. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu kuzeybatıdan; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinden itibaren doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren doğusu 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, öğle saatlerinden itibaren doğusu 2,0 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde güneyi ile açıkları 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyi 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Orta ve Doğu Akdeniz sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden itibaren 4 ila 6; Doğu Akdeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, sabah saatlerinde geneli ile öğle saatlerinden itibaren doğusu 8 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m yer yer 3,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
