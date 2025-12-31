PESİAD kadın komisyonundan yeni yıl öncesi anlamlı destek

TEŞEKKÜR VE DAYANIŞMA VURGUSU

Projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan PESİAD Kadın Komisyonu Başkanı Zeynep Gülay Örsçekiç başta olmak üzere, sürece katkı sunan tüm komisyon üyelerine ve duyarlılıklarıyla projeye güç katan Tuzla Fen Koleji Ailesi’ne teşekkürlerini sunan PESİAD yönetimi, dayanışmanın önemine dikkat çekti.