PESİAD kadın komisyonundan yeni yıl öncesi anlamlı destek
Yayınlanma:
31 Aralık 2025 15:55
Yeni kurulmasına rağmen bir çok sosyal projelere imza atan PESİAD Kadın Komisyonu Tuzla Fen Koleji iş birliğiyle hayata geçirilen “Kış Güneşi Hediyeniz Olsun” projesi kapsamında, Hatay’daki öğrencilere kışlık giysi desteği sağlandı.
PESİAD (Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği) Kadın Komisyonu, örnek bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Üye kuruluşlardan Tuzla Fen Koleji paydaşlığında yürütülen “Kış Güneşi Hediyeniz Olsun” çalışmasıyla, Hatay’da eğitim hayatına devam eden öğrencilere ulaşıldı.
2023 yılında yaşanan deprem felaketinin ardından bölgedeki yaraları sarma gayreti devam ederken; hazırlanan kışlık giysi paketleri, Hatay-Kızılay aracılığıyla ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı. Yeni yıl öncesinde gönderilen bu hediyeler, zorlu kış şartlarında çocukların hem içini ısıttı hem de geleceğe dair umutlarını tazeledi.
TEŞEKKÜR VE DAYANIŞMA VURGUSU
Projenin hayata geçirilmesinde büyük emeği olan PESİAD Kadın Komisyonu Başkanı Zeynep Gülay Örsçekiç başta olmak üzere, sürece katkı sunan tüm komisyon üyelerine ve duyarlılıklarıyla projeye güç katan Tuzla Fen Koleji Ailesi’ne teşekkürlerini sunan PESİAD yönetimi, dayanışmanın önemine dikkat çekti.
"BİRLİK OLMANIN GÜCÜNE İNANIYORUZ"
Deprem bölgesindeki evlatlarımızın yarınlara daha umutla bakabilmesi için birlik olmanın gücüne inanıyoruz.
Bu vesileyle, dayanışma ruhunu yaşatan tüm kurumlarımıza ve duyarlı vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz."
Bölge Gündem Haber / Muhammed Ali Kanıçok - Yerel