PESİAD Başkanının acı günü: Cüneyt Battal babasını kaybetti...

PESİAD ( Pendik Sanayi İş Adamları Derneği) Başkanı Cüneyt Battal’ın babası iş adamı Eftal Battal vefat etti.

PESİAD Başkanı Cüneyt Battal’ın babası Pendikli iş adamı Eftal Battal, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Merhum Eftal Battal, bugün öğle namazına müteakip, Pendik Çamlık Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Camii’nde kılınan cenaze namazını sonrası ebediyete uğurlandı.

PESİAD Başkanı Cüneyt Battal’ın babası, Pendikli İş İnsanı Eftal Battal’ın cenaze namazına Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve iş, siyaset, sivil toplum camiasından pek çok seveni katıldı.

Merhumun cenaze namazı 03.01.2026 Cumartesi günü (bugün) öğle namazına müteakip, Pendik Çamlık Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzet Begoviç Camii’nde kılındı.

Merhumun duasını tanınmış fıkıh alimlerinden Mehmet Talu yaptı.

Yeni Şeyhli Mezarlığı’na defnedilen Merhum Eftal Battal için taziye kabulu Nevşehir Yeşilyuva Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde gerçekleşiyor.

Bölge Gündem Haber ekibi olarak, Merhum Eftal Battal’a Yüce Allah'tan rahmet, PESİAD Başkanı Cüneyt Battal başta olmak üzere kederli ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

