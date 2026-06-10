PESEM ve Pendik Halk Eğitimi Merkezi Yıl Sonu Sergisi Başladı

Pendik Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (PESEM) ile Pendik Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yıl boyunca yürütülen sanat ve meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisi başladı. Bu yıl 3.sü düzenlenen sergideki stantlarda cam sanatından cilt bakımına, sepet örücülüğünden seramiğe kadar yaklaşık 30 farklı branştan yüzlerce ürün yer alıyor.

Serginin açılışına katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin: “PESEM adı altında çok sayıda eğitim veriyoruz. 15 kurs merkezimizde halk eğitim iş birliğiyle 458 kurs veriyoruz.” diyerek tüm Pendiklileri 6 gün sürecek sergiye davet etti.

Pendik’te yıl sonu sergileri tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Pendik Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (PESEM) ile Pendik Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle yıl boyunca yürütülen sanat ve meslek edindirme kurslarının yıl sonu sergisi düzenlenen açılış töreniyle başladı. Bu sene 3.sü düzenlenen etkinlikte 47 ayrı stantta aralarında cam sanatı, cilt bakımı, sepet örücülüğünün de bulunduğu yaklaşık 30 farklı branştan eserler yer alıyor.

Başkan Ahmet Cin, tüm Pendiklileri sergiye davet etti

14 Haziran’a kadar sürecek serginin açılışına Kaymakam Mehmet Yıldız’la birlikte katılan Belediye Başkanı Ahmet Cin, yaptığı konuşmada tüm Pendiklileri sergiye davet ederek “Pendik’te halk eğitimle birlikte bu tür organizasyonların artmasına yönelik gayret sarf ediyoruz. Bir yılın sonunda emeklerinizin burada sergilenmesi sizi daha da motive edecektir.” dedi. Konuşmasında belediye olarak düzenledikleri kültür sanat etkinlikleri hakkında bilgi veren Başkan Ahmet Cin: “2019 yılından bu yana 5.566 etkinlik yapmışız. Neredeyse her gün 2 buçuk kültür sanat etkinliği düzenlemişiz. Çocuklara, gençlere, kadınlara ayrı ayrı etkinlikler düzenliyoruz. PESEM adı altında çok sayıda eğitim veriyoruz. 15 kurs merkezimizde halk eğitim işbirliğiyle 458 adet kurs veriyoruz.” şeklinde konuştu.

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Kaymakam Mehmet Yıldız da Pendik Belediyesiyle Halk Eğitimin güçlü bir bağı olduğunu, serginin bu açıdan oldukça önemli olduğunu ifade ederek kursiyerleri tebrik etti.

Filistin sergide unutulmadı

Sergide yer alan stantlarda ahşap boyama ve oyma, çini işleme, deri çanta, el sanatları, sepet örücülüğü gibi onlarca branşa ait binlerce eserler niteliğiyle dikkat çekerken bazı eserler ise konusu itibarıyla ziyaretçilerin dikkatini çekti. Bu eserler arasında filografi sanatıyla hazırlanan Filistin ve Kudüs haritası yer aldı.