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Pendik’te Milli Heyecan Dev Ekranda Yaşanacak

Pendik Belediyesi, A Milli Takım’ın Dünya Kupası mücadelesini vatandaşlarla birlikte izlemek için özel bir organizasyona imza atıyor. Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma, 14 Haziran’da Pendik Sahil Meydanı’nda kurulacak dev ekranda canlı olarak yayınlanacak.

Pendik’te Milli Heyecan Dev Ekranda Yaşanacak
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Pendik’te Milli Heyecan Dev Ekranda Yaşanacak

Pendik Belediyesi, A Milli Takım’ın Dünya Kupası mücadelesini vatandaşlarla birlikte izlemek için özel bir organizasyona imza atıyor. Türkiye ile Avustralya arasında oynanacak karşılaşma, 14 Haziran’da Pendik Sahil Meydanı’nda kurulacak dev ekranda canlı olarak yayınlanacak.

“Dünya Kupası Heyecanını Birlikte Yaşayalım” sloganıyla düzenlenecek etkinlik kapsamında program sabah erken saatlerde başlayacak. Saat 04.45’te Çarşı Camii’nde sabah namazı kılınmasının ardından vatandaşlara çorba, çay ve simit ikram edilecek. Milli maçın başlama saati olan 07.00’de ise futbolseverler dev ekran karşısında ay-yıldızlı ekibin heyecanına ortak olacak.

Pendik’te Milli Heyecan Dev Ekranda Yaşanacak

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in destekleriyle gerçekleştirilecek etkinlikte, milli birlik ve beraberlik ruhunun sahaya taşınması hedefleniyor. Pendikliler, milli takımın Dünya Kupası yolculuğundaki kritik mücadelesini hep birlikte takip ederek unutulmaz bir futbol atmosferi yaşayacak.

Yetkililer, tüm vatandaşları Pendik Sahil Meydanı’nda düzenlenecek organizasyona davet etti.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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