Pendikli Sivaslılar’dan “Sivas Gardaşlık Buluşması ve Karakucak Güreşleri” Festivali...

Fatih Yıldız başkanlığındaki Pendik Sivaslılar Derneği, 28 Eylül Pazar günü bu yıl ilk olarak düzenleyecekleri “Sivas Gardaşlık Buluşması ve Karakucak Güreşleri” festivali öncesinde Pendikli basın mensuplarıyla istişare toplantısında buluştu. Festival programı hakkında bilgi paylaşımında bulunan Başkan Fatih Yıldız, Yenişehir Mesire Alanı’nda gerçekleştirecekleri etkinliklere tüm Pendiklileri davet etti.

Kurtköy’de bulunan Pacotta Pasta Cafe’de düzenlenen bilgilendirme toplantısına Pendik Sivaslılar Derneği Başkanı Fatih Yıldız, Başkan Vekili Duran Demiriz, Başkan Yardımcısı Veysel Fidan ve Dernek Kurucu Başkanı Erdem Bayraklı ile birlikte yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Katılımlarından dolayı basın mensuplarına teşekkür ederek toplantıdaki konuşmasına başlayan Dernek Başkanı Fatih Yıldız, Pendik’te faaliyet gösteren Sivaslı tüm sivil toplum kuruluşlarının katılımı ve katkılarıyla bu yıl ilkini gerçekleştirecekleri ve geleneksel hale getirmeyi hedefledikleri “Sivas Gardaşlık Buluşması ve Karakucak Güreşleri” festivali’ne tüm Pendiklileri ve Sivaslı hemşehrilerini davet etti.

Başkan Fatih Yıldız yaptığı bilgilendirme konuşmasında “Birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak, kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak ve hemşehrilerimizi aynı çatı altında bir araya getirmek için bu yıl büyük bir organizasyona imza atıyoruz. “Sivas Gardaşlık Buluşması ve Karakucak Güreşleri” Festivali adıyla gerçekleştireceğimiz etkinliğimizde, Karakucak güreşlerimiz, sürpriz sanatçılarımız, çocuk oyun parklarımız ve çeşitli ikramlarımız olacak. Tüm halkımızı 28 Eylül’de, Karakucak Güreşleri’ni izlemeye ve Sivaslı yerel sanatçıları dinlemeye Yenişehir Mesire Alanı’na bekliyoruz.” İfadesinde bulundu.

Açılış ve protokol konuşmaları saat 14.00’te başlayacak olan etkinlik, sabah 10.00’dan akşam 20.00’ye kadar sürecek.

Etkinlik programı kapsamında:

• Karakucak güreşleri turnuvası,

• Sürpriz sanatçıların sahne alacağı konserler,

• Çekilişler ve sürpriz hediyeler,

• Çocuklar için oyun parkları ve ikram stantları yer alacak.

