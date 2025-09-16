Pendik 20. Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali Başladı...

Pendik Belediyesi’nin bu yıl 20.sini düzenlediği “Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali” başladı. Bu yıl 10 farklı ülkeden toplamda 63 sanatçının katıldığı etkinlik, Gazipaşa Meydanı’ndaki Festival Kortejiyle başladı.

Kortejin ardından vatandaşlarla stantları gezen Belediye Başkanı Ahmet Cin, sanatçılara seslenerek “Kadim medeniyeti gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir görev ifa eden sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Pendik Belediyesinin her yıl gerçekleştirdiği Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali başladı. Bu yıl 20.si düzenlenen festival için kortej yürüyüşü düzenlendi. Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Kaymakam Mehmet Yıldız’ın da katıldığı korteje horon da eşlik etti. Gazipaşa Meydanı’ndan başlayan kortej, Pendik sahildeki festival alanında sona erdi.

“Sanatçılarımız çok önemli bir görevi ifa ediyorlar”

Belediye Başkanı Ahmet Cin, etkinlik alanında yaptığı konuşmada Uluslararası Geleneksel El Sanatları Festivali’nin önemine değindi. Sanatçılara tek tek teşekkür eden Başkan Ahmet Cin: “Geleneksel el sanatları, bizim kadim medeniyetimizdeki sanat dallarından önemli bir tanesi. Bu noktadan hareketle bu etkinliği her yıl devam ettiriyoruz. Sanatçılarımız çok değerli emeklerle eserlerini burada sergiliyorlar. Emek sarf eden, kadim medeniyeti gelecek nesillere aktarma noktasında önemli bir görev ifa eden sanatçılarımıza çok teşekkür ediyoruz.” dedi. Başkan Ahmet Cin, konuşmasında 2021-2024 yılları arasında geleneksel sanatlarla ilgili etkinliklere 230 sanatçının katıldığını ve yaklaşık 300 bin kişinin festival alanını gezdiğini bildirdi.

Kaymakam Mehmet Yıldız da festivalin önemine değinerek etkinliğe katılan tüm sanatçılara ortaya koydukları eserler ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Bu yılki festivale yerli yabancı 63 sanatçı katılıyor

21 Eylül Pazar gününe kadar sürecek bu yılki festivale Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Kırım, Bulgaristan, Ukrayna, KKTC ve İran’ın da olduğu 10 farklı ülkeden 16 sanatçı, Türkiye’nin farklı illerinden de 47 sanatçı olmak üzere toplamda 63 sanatçı katıldı.

İğne oyasından ahşap oyuncağa, seramikten çiniye kadar meydandaki onlarca standı ziyaret eden sanatseverler, festival sayesinde eserleri yakından görürken aynı zamanda uygulamalı atölye çalışmalarından da faydalanabiliyor.