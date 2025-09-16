Türkiye el attı savaşı bitirdi: Libya'da hükümet ve Rada silahlı grubu Türkiye arabuluculuğu ile uzlaştı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Rada silahlı grubu arasında başlayan ve aylardır süren savaş, Türkiye'nin arabuluculuğu ile bitti...

Libya'nın başkenti Trablus'ta Ulusal Birlik Hükümeti ile Rada silahlı grubu arasında aylardır devam eden anlaşmazlık Türkiye'nin arabuluculuğunda uzlaşıyla sonuçlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın’ın son dönemde gerçekleştirdiği Libya ziyaretleri sonuç verdi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Trablus’ta uzun süredir süren askeri gerginlik uzlaşıyla sonuçlandı. Bu süreçte Milli İstihbarat Teşkilatı, Libya sahasında tüm tarafların dahil edildiği çok boyutlu çalışmalar yürüttü.

Taraflar arasındaki diyalog, MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın 4 Haziran’da Trablus’a gerçekleştirdiği ziyaret ile yoğunlaştı. Türk yetkililerin öncülüğünde eylül ayına kadar devam eden diyalog sürecinde 13 Eylül itibarıyla netice alındı. İhtilaflı taraflar arasında çatışmasızlık noktasında uzlaşıya varıldı.

Libyalı taraflar, söz konusu sürecin ancak Türkiye’nin öncülüğünde aşılabileceğine başından beri inandıklarını vurgulayarak, Türkiye’nin Libya’nın birliği ve istikrarına dair ortaya koyduğu iradeye minnettar olduklarını dile getirdi.

KALIN'DAN LİBYA'NIN DOĞUSUNA ÜST DÜZEY ZİYARET

MİT Başkanı Kalın, 25 Ağustos'ta da Libya'nın doğusunu; Bingazi’yi ziyaret ederek ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

Ankara ve Libya’nın doğusundaki yönetim arasında yıllar sonra gerçekleşen bu ilk üst düzey temas tüm dünyanın dikkatini çekti ve Türkiye’nin, Libya’daki tüm önemli aktörlerle iletişim kanallarını açık tutma niyetini de ortaya koydu.

Libya’nın hem batı hem de doğu bölgesindeki kanaat önderleri, bu ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını açıkladı. Kanaat önderleri çeşitli mecralarda yaptıkları açıklamalarda, Türkiye’nin "Libya’nın birliğini" önceleyen yaklaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür etti.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Danışmanı Ziyad Dagim de Libya’nın doğu ve batı bölgeleri arasında yaşanan siyasi ve askeri ayrışmanın Türkiye’nin arabuluculuğu ve uzlaşıda sağladığı garantörlük çabaları ile sonuçlandığını dile getirdi.

Bu kapsamda her iki tarafın da güven duyduğu yegane ülkenin Türkiye olması uluslararası arenada da dikkati çekti.

TRABLUS'TAKİ ASKERİ GERGİNLİK

Libya'nın başkenti Trablus'ta Mayıs ayı başlarında Ulusal Birlik Hükümeti güçleri ile Libya Başkanlık Konseyine bağlı Rada silahlı grubu arasında çatışma yaşanmış 12 Mayıs'ta taraflar ateşkes ilan etmişti.

Mayıs ayından eylül ayına kadar hükümet güçleri ile Rada arasındaki anlaşmazlık çözülememiş kentte askeri tırmanış devam etmişti. Taraflar uzlaşamadığı için başkente sürekli askeri yığınak yapılmıştı.

Trablus'taki gerginlik Türkiye'nin arabuluculuğu ile uzlaşı ile sonuçlandı ve 13 Eylül'de sosyal medya paylaşımlarında Rada grubunun kontrolünde olan Mitiga Uluslararası Havalimanı'na Genelkurmay Başkanlığı güçlerinin giriş yaptığı görüldü.

