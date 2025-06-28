Pendikli iş insanı Ali İhsan Özsoy'un acı günü: Annesi Azize Özsöy hakkın rahmetine kavuştu

Pendik'in sevilen iş insanlarından Marmara çay bahçesinin sahibi Ali ihsan Özsoy'un annesi Azize Özsoy, evde rahatsızlanması sonucu kaldırıldığı hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Merhume Azize Özsoy'un cenazesi 29 Haziran Pazar günü sahil camiinde öğle namazı müteakibinde kılınacak cenaze namazı sonrası Tuzla Orhanlı mezarlığına defin edilecektir.

Bölge gündem haber olarak merhumeye Allahtan rahmet, başta Ali İhsan Özsoy, olmak üzere tüm aileye sabırlar diliyoruz.