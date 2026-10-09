Memleket Günleri'nde PENDEF Rüzgarı...

Pendik Memleket Günleri kapsamında 7 Ekim akşamı düzenlenen PENDEF Gecesi, ilçe protokolü, PEDEF’e üye dernek başkanları ve yönetimleri ile birlikte çok sayıda vatandaşların katılımıyla coşku içerisinde gerçekleşti. Gecede konuşan PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik, birlik ve beraberlik mesajları verdiği konuşmasında PENDEF’in “Yedi Bölge Tek Gölge” sloganı ve misyonu doğrultusunda Pendik’e ve Pendikli vatandaşlara hizmet için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü vurguladı.

Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen PENDEF (Pendik Dernekler Federasyonu) Gecesi’ne, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Özer Sarıkaya ve yönetimi, MHP Pendik İlçe Başkanı Muharrem Kır ve yönetimi, Yeniden Refah Partisi MKYK Üyeleri Fahrettin Karakurt ve İsmail Ahmet Polat, Yeni Parti İlçe Başkanı Niyazi Güneri, Anahtar Parti İlçe Başkanı İsmail Büyükkayıkçı, Pendik Belediyesi AK Parti ve MHP Meclis üyeleri, çeşitli sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticileri, federasyona üye derneklerin başkanları ve vatandaşlar katıldı.

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MURAT ÇEVİK, BİRLİK VE BERABERLİK MESAJLARI VERDİ

Gecenin açılış konuşmasını yapan PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik, konuşmasına geçen yıl olduğu bu yıl da federasyona üye derneklerin katılım durumunu görmek için şehir, şehir yoklama alarak başladı.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları veren Çevik, PENDEF olarak “Yedi Bölge Tek Gölge” mettosu doğrultusunda Pendik’e ve Pendiklilere hizmet için birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti.

BAŞKAN AHMET CİN’E TEŞEKKÜR ÜSTÜNE TEŞEKKÜR

Başkan Murat Çevik coşku yüklü konuşmasında Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’e teşekkür üstüne teşekkür ederek sözlerine, “Öncelikle belediye başkanımız Ahmet Cin bey ve ekibine 2.sini düzenlediğimiz Memleket Günleri için teşekkür ediyoruz. Aynı şekilde sivil toplum kuruluşları olarak bizlere verdiği önemin bir nişanesi olarak bizlere tahsis ettiği STK binası için de başkanımız Ahmet Cin’e ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağolsun var olsun. Ayrıca bu gecenin hazırlanmasında emeği geçen yönetim kurulu üyesi başkanlarıma ve gecemize katılım sağlayan tüm misafirlerimize de teşekkür ederiz.” İfadeleriyle devam etti.

BELEDİYE BAŞKANI AHMET CİN, HİZMETTE SINIR DA, RAKİP DE TANIMIYORUZ

Daha sonra söz alan belediye başkanı Ahmet Cin, yatırım ve hizmetlerini anlatarak başladığı konuşmasında, “Yatırımlar konusunda büyükşehir belediyeleri de dahil olmak üzere ilçe ve il belediyeleri arasında Türkiye genelinde en fazla yatırım yapan 6. Belediyeyiz. Aynı şekilde sosyal hizmet ve yardımlarda da, kültür sanat faaliyetlerinde de yine ön sırılardayız. Sivil toplum kuruluşlarımıza verdiğimiz önemi de STK binamızı tahsis ederek göstermiş olduk. Dolayısıyla artık hizmette sınır da, rakip de tanımıyoruz. PEDEF’i de hem çalışmaları, hem de hazırladıkları bu gece için tebrik ediyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun.” Dedi.

BAŞKAN AHMET CİN VE SPONSORLARA TEŞEKKÜR PLAKETİ

Konuşmalarından PENDEF Genel Başkanı Murat Çevik tarafından önce belediye başkanı Ahmet Cin’e, daha sonra da geceye katkı sunan sponsorlara teşekkür plaketleri takdim edildi.

OĞUZ AKSAÇ MÜZİK ZİYAFETİ İLE COŞTURDU

Çeşitli ikramlarında yapıldığı gecede halk oyunları gösterileri sonrası sahne alan ünlü sanatçı Oğuz Aksaç, yoğun ilgi gören konseriyle verdiği müzik ziyafeti ile protokolü ve vatandaşları coşturdu.