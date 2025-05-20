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Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü

Pendik'te Cumhuriyet Halk partisi gençleri ve üyeleri, halkla beraber oluşturtukları yürüyüş konvoyu, Sancak köprüsünden başladı, sahil meydanına ulaştı. Konvoydaki gençler meydanda büyük Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü
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Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü

Pendik'te Cumhuriyet Halk partisi gençleri ve üyeleri, halkla beraber oluşturtukları yürüyüş konvoyu, Sancak köprüsünden başladı, sahil meydanına ulaştı. Konvoydaki gençler meydanda büyük Türk bayrağı açarak 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı.

Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü

CHP ilçe Başkanı Niyazi Güleri ve Gençlik kolları Başkanı burada basın açıklaması yaptı.
Başkan Niyazi Güleri bu sözlerle konuşmasına devam etti:

''Değerli Pendikli hemşerilerim, kıymetli Cumhuriyet Halk Partili Yol Arkadaşlarım, sevgili gençler, bugün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz.
19 Mayıs, yalnızca bir takvim günü değil, aynı zamanda bir dirilişin, bir bağımsızlık mücadelesinin
ve geleceği gençlere emanet eden büyük bir liderin, Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimize bıraktığı en kıymetli miraslardan biridir.

Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü

Samsun’da yakılan o meşale, karanlığa karşı bir aydınlık, umutsuzluğa karşı bir cesaret, teslimiyete karşı bir başkaldırıdır. Bugünde bu aydınlığı, bu cesareti ve bu başkaldırı ruhunu her zamankinden daha fazla taşıma sorumluluğumuz var.

Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü

Değerli dostlarım, Bu kutlu bayramı kutlarken, içimizde bir buruklukda taşıyoruz.
Çünkü bu ülkede artık sadece adaleti değil, gençliği de tutsak etmeye çalışan bir iktidar gerçeğiyle karşı karşıyayız. Üniversitelerde, sokaklarda, kampüslerde söz söyleyen, itiraz eden, özgürlük isteyen gençlerimiz, ne yazık ki susturulmaya, sindirilmeye, cezalandırılmaya çalışılıyor.

Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü

Bugün birçok pırıl pırıl gencimiz, sadece düşüncelerini ifade ettiği için cezaevlerinde tutsak durumda.
Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak buradan sesleniyoruz:

''Gençliğin önüne duvar ören her zihniyet yıkılmaya, susturmaya çalışan her iktidar da kaybetmeye mahkümdur.''

Bizim gençliğimiz umut doludur, bizlerin geleceğe olan inancı gençlerin iradesinde filizlenmiştir.
Onlar baskıya değil özgürlüğe, suskunluğa değil söz hakkına, korkuya değil cesarete inanan bir nesildir.
Tıpkı 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan o cesur yürek gibi. Sevgili gençler, Sizler sadece yarının değil, bugünün de sahiplerisiniz. Bu ülkenin sokaklarında, meydanlarında, üniversitelerinde, atölyelerinde, tarlalarında siz varsınız.

Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü

Umudu, emeği ve mücadeleyi büyüten sizsiniz. Asla yalnız değilsiniz. Biz buradayız. Yanınızdayız. Sizin için, sizinle birlikte mücadele ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelesinin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm gençlerimizin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum.
Yaşasın özgürlük, yaşasın gençlik, yaşasın Cumhuriyet!''

Pendik'de CHP'li gençlerden 19 Mayıs yürüyüşü

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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