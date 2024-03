Pendik yerel medyası geleneksel iftar programında kaymakam Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin'i konuk etti

Pendik'te faaliyet gösteren ve her yıl geleneksel hale getirilen iftar programına Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Cin'i iftarda konuk etti.

PENDİK YEREL BASINI GELENEKSEL İFTARINI BU YILDA GERÇEKLEŞTİRDİ

İlçede faaliyet gösteren basın mensupları, Pendik Gülistan Sofrası’nda unutulmaz bir iftar yaşadılar. Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve eşi Şenel Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç, Pendik Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yıldıray Karaca ve gazeteciler aynı sofrada iftar yaptılar.

Pendikli basın mensuplarının İstanbul’daki diğer ilçeler arasında ayrı bir yeri olduğuna vurgu yapan Kaymakamı Mehmet Yıldız, yerel–ulusal ayrımının yavaş yavaş ortadan kalktığını ve dijitalleşen süreçte gazetecilerin öneminin arttığını ifade etti.

Davet için Pendikli basın mensuplarına teşekkür eden Kaymakam Yıldız, her bir basın mensubunun diğerinden farklı bir meziyetinin olduğunu da söyledi.

Pendik’te belediye başkanı olmaktan duyduğu gururu ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Cin ise yaptığı konuşmada; Pendikli basın mensuplarının her olaya sağduyu ile yaklaştığını, teyit almadan hiçbir içeriği haberleştirmediği ve bu özellikleriyle her zaman kıymetli olduklarını ifade etti. Basın mensuplarının Pendik’te her zaman desteklenmesi gerektiğini, doğru haber için varlıklarının güçlenerek devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

İftar programı günün anısına hatıra fotoğraflarının çektirilmesinin ardından sona erdi.