Tuzla’da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı, Başkan Eren Ali Bingöl'den Bayram mesajı

Tuzla Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla yeni göreve seçilen Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün katılımı ile coşkuyla kutlanarak Başkan Bingöl'den Bayram'a özel mesajlar geldi.

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Tuzla’da Ramazan Bayramı coşkuyla kutlandı, Başkan Eren Ali Bingöl'den Bayram mesajı

Tuzla Belediyesi, ‘Tuzla’da Bayram Bambaşka’ mottosu ile Ramazan Bayramı’nda birçok vatandaşı çeşitli etkinliklerde bir araya getirdi. Çocukların eğlendiği, büyüklerin de çocukluğuna döndüğü programlarda hacivat ve karagöz, illüzyon, palyaço gösterileri ve yarışmalarının yanı sıra pamuk şeker de katılımcılara ikram edildi.

“RAMAZAN BAYRAMI MERHAMETTİR, SEVGİDİR, BARIŞ DİLİDİR”

Şifa Kültür Merkezi’ndeki programa katılan Başkan Bingöl, “Tuzla'da komşularımızın mutluluğu çok önemli ama ondan da önemlisi çocuklarımızın mutluluğu. Hem bayramlarda hem 23 Nisan'da hem de bundan sonra her ay mahallelerimizde çocuklarımıza yönelik etkinlikler planlıyor olacağız. Tuzla Belediyesi çocukların yanında olacak. Onlar da gülecek, iyi eğitim alacak ve mutlu olacak. Bizler de çok mutlu bir bayram geçirelim. Çocuklarımıza nice nice mutlu bayramlarımız olsun. Ramazan Bayramı merhamettir, sevgidir, barış dilidir. Tuzlalı komşularımızla hep birlikte çok güzel bayramlar geçireceğiz” şeklinde konuştu. Eren Ali Bingöl’ün eşi Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Bingöl de herkese iyi bayramlar diledi.

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Ailesi ile şovu izlemeye gelen 12 yaşındaki Melike Zeynep Tamir, “Çok eğlenceli geçiyor, çok güzel şovlar yapılıyor. Böyle etkinliklerin her zaman yapılmasını çok isteriz. İyi bayramlar” dedi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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