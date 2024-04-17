Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'dan Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, 31 Mart yerel seçimlerini kazanarak yeniden Pendik Belediye Başkanlığı’na seçilen Ahmet Cin’e tebrik niteliğinde bir nezaket ziyaretinde bulunarak, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.

KAYMAKAM MEHMET YILDIZDAN AHMET CİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, ziyaretle ilgili olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda,

“Pendik Kaymakamımız Mehmet Yıldız’ı belediyemizde ağırladık. Nazik ziyaretleri ve iyi temennileri için kendisine çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.