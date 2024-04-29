Pendik Halk Eğitim Merkeziinden muhteşem bir etkinlik daha! Sanatın Armonisi resim sergisi AKM'de açıldı

Açılışını Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız'ın yaptığı, Pendik Halk Eğitim Merkezi Renklerin Dokunuşuyla Örülen İzler ve Sanatın Armonisi adlı sergiyi AKM'de sanatseverlerin beğenisine sundu.

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Pendik Halk Eğitim Merkeziinden muhteşem bir etkinlik daha! Sanatın Armonisi resim sergisi AKM'de açıldı

Açılışa; Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız eşi Şenel Yıldız,Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç, Pendik Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz, Pendik Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Mustafa Çalıkçı ve çok sayıda kursiyer yer aldı.

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AÇILIŞI PENDİK KAYMAKAMI MEHMET YILDIZ YAPTI

Serginin açılışında kısa bir konuşma yapan Pendik Halk Eğitim Müdürü Turan Genç; Her ay kursiyerleri tarafından yapılan bir çalışmanın sergide yer alacağı sözünü verdiklerini ifade ederek Halk Eğitim Merkezi olarak farklı çalışmalarla sanatseverlerin karşısında olacaklarını söyledi.

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TURAN GENÇ: FARKLI ÇALIŞMALARLA SANATSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKACAĞIZ

Turan Genç; Pendik Halk Eğitim Merkezi'ne gelen her bir kursiyerin bu eserlerini sıfırdan başlayarak tamamladığını belirtti. Genç sergide yer alan tüm çalışmalarla ilgili kursiyerlerin emekleri olduğuna vurgu yaparak bu güzel eserleri ortaya çıkartan kursiyerlere teşekkür etti.

Atatürk Kültür Merkezi'nde yer alan sergi 4 Mayıs'a kadar sanatseverlere açık kalacak.

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