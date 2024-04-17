Kartal Belediyesi kreş öğrencilerinin resim sergisi büyük beğeni topladı

Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda düzenlenen serginin açılışına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Yardımcısı Dr. Dilek Kars, Kreş Müdürü Hilal Kıraç, veliler ve kreş öğrencileri katıldı.

ÖĞRENCİLERİN RESİM SERGİSİ BÜYÜK BEĞENİ KAZANDI

Serginin açılışında öğrenciler, müzik ve danslar eşliğinde bir gösteri yaparken, kısa bir açılış konuşması gerçekleştiren Dr. Dilek Kars, çocukların Cumhuriyet değerlerine bağlı birey olabilmeleri için kreşlerde iyi bir eğitim aldıklarını ifade etti.

"KREŞLERE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ"

Belediye olarak kreşlere büyük önem verdiklerini kaydeden Dr. Dilek Kars, yaklaşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Miniklerin Atatürk ve Cumhuriyet temalı resimlerinin yanı sıra başka pek çok konuyu da resmettikleri sergi bir hafta boyunca açık kalacak.