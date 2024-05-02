Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD)'dan Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyareti

Pendik Sanayici ve İşadamları Derneği (PESİAD) yönetimi, beraberinde GençPESİAD üyeleriyle birlikte, 31 Mart seçimlerinde ikinci kez Pendik Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Cin'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

PESİAD'DAN AHMET CİNE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

Ziyaret, Pendik Belediye Başkanlık Makamı'nda gerçekleşti. PESİAD Başkanı Kadir Bayram ile Yönetim Kurulu Üyeleri, yanı sıra bazı GençPESİAD yöneticileri de katıldı.

Ziyaret sırasında PESİAD Başkanı Kadir Bayram, geçmiş dönemde Pendik'e değer katan ve başarılı çalışmalara imza atan Ahmet Cin'i tebrik ederek, yeni dönemde başarılar diledi. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, PESİAD ve GençPESİAD yöneticilerine teşekkürlerini iletti.