Pendik Belediyesinin “Ev Temizliği Desteği” Devam Ediyor: Her ay yaklaşık 90 aileye hizmet veriliyor



Pendik Belediyesi; yaşlılık ve hastalık gibi nedenlerle ev temizliğini yapamayan vatandaşlara yönelik temizlik hizmetini sürdürüyor. Uygulama kapsamında her ay yaklaşık 90 aileye temizlik desteği sağlanıyor.



Pendik Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda yaşlılık, hastalık gibi nedenlerle ev temizliğini yapamayan ailelere ücretsiz ev temizliği desteği sunuluyor. Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen hizmet kapsamında evlerin genel temizliğinin yanı sıra perde, halı ve koltuk yıkama, cam silme, çamaşır ve bulaşıkların yıkanması gibi işler de yapılıyor. Ayrıca mutfak ve banyolar detaylı şekilde temizlenerek evin tamamında kapsamlı bir temizlik gerçekleştiriliyor. Bu hizmetten her ay ortalama 90 aile yararlanıyor.

Ev temizliği hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Pendik Belediyesine başvuruda bulunabiliyor. Başvuruların ardından belediye ekipleri tarafından sosyal inceleme yapılıyor. Belirlenen kriterlere uygun olduğu tespit edilen aileler, hizmet programına alınarak sırasıyla ev temizliği desteğinden yararlandırılıyor. Kayıtlı her aile, ayda bir kez bu hizmetten faydalanabiliyor.