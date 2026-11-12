“Ülkemizin İlk Başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü” Sergisi İlkfer Sanat Galerisi’nde Açıldı

Prof. Dr. Turgut Göksoy’un uzun yıllar boyunca oluşturduğu şahsi koleksiyonundan derlenen, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı, Millî Mücadele’nin önemli komutanlarından ve Lozan Barış Antlaşması’nın baş müzakerecisi İsmet İnönü’nün yaşamını ve tarihsel mirasını konu alan sergi, 7 Kasım 2026 tarihinde Pendik’te İlkfer Sanat Galerisi ve Sanat Merkezi’nde açıldı.

Göksoy’un şahsi koleksiyonunda yer alan kıymetli belgeler, tarihî fotoğraflar, gazete ve dergi kapakları, karikatürler, İnönü’ye dair orijinal kitaplar ve çeşitli arşiv materyalleri, serginin temel içeriğini oluşturuyor. Uzun yıllar boyunca bir araya getirilen bu özel koleksiyon, İsmet İnönü’nün siyasi yaşamını, devlet adamlığını ve Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki rolünü belge ve görseller aracılığıyla ortaya koyuyor.

Lozan Barış Antlaşması’ndan Cumhuriyet’in kalkınma hamlelerine, çok partili demokratik hayata geçiş sürecinden İsmet İnönü’nün siyasi ve toplumsal yaşamına uzanan geniş bir tarihsel perspektif sunan sergi, Türkiye’nin yakın tarihindeki önemli gelişmeleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

Açılışta önemli isimler bir araya geldi

Serginin açılışına siyaset, akademi, basın, tarih, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarından çok sayıda davetli katıldı.

Açılış, İsmet İnönü’nün torunu, İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı ve geçmiş dönem milletvekili Gülsün Bilgehan Toker tarafından gerçekleştirildi. Törene katılan isimler arasında Atatürk’ün manevi kızı Ülkü Adatepe’nin kızı Betül Adatepe, Hayri İnönü’nün eşi Prof. Dr. Nazlı İnönü, Stratejist Prof. Dr. Esat Aslan, TÜMÖD Başkanı Prof. Dr. Lale Afrasyap, Prof. Dr. Sait Yılmaz, gazeteciler Hüsnü Mahalli, Namık Koçak ve Musa Ağacık, tarihçi-yazar Ziya Şakir Soku’nun torunu Kapt. Uğur Ziya Soku, İlkfer Grubu adına Başmühendis İlker Meşe, Tuzla ADD Şube Başkanı Şengül Özpağada, RUBASAM Başkanı E. Alb. Süheyl Çobanoğlu, Zafer Partisi GİK Üyesi Hanna Akyüz, Yeni Parti Tuzla İlçe Başkanı Bülent Akköse, Düzce Federasyonu Başkanı Faruk Çakmak ve DOHADER Yönetim Kurulu Üyesi, yayıncı Salih Karaoğlu da yer aldı.

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Farklı siyasi partilerden temsilciler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri de mesajlarıyla açılışa katkıda bulundu.

Cumhuriyet’in yalnızca geçmişte yaşanmış bir tarih değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarılması gereken ortak bir hafıza ve miras olduğu düşüncesinden hareketle hazırlanan sergi, İsmet İnönü’nün Cumhuriyet tarihindeki yerini ve Türkiye’nin demokrasi yolculuğundaki rolünü daha yakından tanımak isteyen ziyaretçileri ağırlamaya devam ediyor.

Sergi, 22 Kasım 2026 tarihine kadar ziyaret edilebilecek.



Editör: Fulya Taşan

Fotoğraflar: Emirhan Şanlı