Erdoğan'dan fon soruşturmasıyla ilgili talimat verdi: Kısa sürede çözün!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen MYK toplantısında fon soruşturmasıyla ilgili, "Kısa sürede çözün." talimatını verdi.

AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkez’deki MYK toplantısının açılış konuşmasında politikadan dış politikaya kadar geniş bir değerlendirmede bulundu.

KURMAYLARINA FON TALİMATI

Kurmaylarından Sermaye Piyasası Kanunu ve fon soruşturmasıyla ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın soruşturmayla ilgili talimat verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurmaylarına fon soruşturmasıyla ilgili, "Kısa sürede çözün" dediği belirtildi.

TOPLANTIDAN NOTLAR

Toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis çalışmaları hakkında sunum yaptı. Güler, AK Parti’nin üzerinde çalıştığı SPK düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. MYK üyeleri düzenlemeyle ilgili önerilerde bulundu. Alınan bilgiye göre teklifin 25 maddeden oluşması bekleniyor. Düzenlemeyle piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara verilen hapis ve idari para cezalarının artırılması hedefleniyor. Ayrıca uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi, denetim süreçlerinin güçlendirilmesi için yeni tedbirler getirileceği belirtildi. Teklifte şeffaflığın da ayrıca ele alınması bekleniyor.

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