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AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam’dan Pendik İlçe Emniyet Müdürü İlyas Kayış’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkanı İbrahim Çam ve beraberindeki heyet, Pendik İlçe Emniyet Müdürü İlyas Kayış’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam’dan Pendik İlçe Emniyet Müdürü İlyas Kayış’a Hayırlı Olsun Ziyareti
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AHİSİAD Başkanı İbrahim Çam’dan Pendik İlçe Emniyet Müdürü İlyas Kayış’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Ahi Sanayici ve İşadamları Derneği (AHİSİAD) Genel Başkanı İbrahim Çam ve beraberindeki heyet, Pendik İlçe Emniyet Müdürü İlyas Kayış’ı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

AHİSİAD heyeti, emniyet teşkilatının Pendik’te huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, İlyas Kayış’a nazik ev sahipliği ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

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Karşılıklı iyi dileklerin ve başarılı çalışmalar temennilerinin paylaşılmasıyla sona eren ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla tamamlandı.

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Sivil toplum kuruluşları ile kamu kurumları arasındaki güçlü iletişim ve iş birliğini önemseyen AHİSİAD, Pendik genelindeki kurumsal temaslarını sürdürmeye devam ediyor.

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Dernek, toplumsal huzurun, güvenliğin ve ekonomik faaliyetlerin sağlıklı bir ortamda yürütülmesinin ortak sorumluluk olduğuna dikkat çekiyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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