Altın yatırımcısına soğuk duş! Fiyatlar son ayların en düşük seviyesinde: Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar kaç TL?

ABD dolarının yükselişi ve Fed'in faiz artırım beklentileri altın piyasasını vurdu. Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyelere gerileyen altın fiyatları, Fed'in açıklayacağı toplantı tutanaklarına odaklanılmasını sağladı.

1 7 ABD dolarının son 19 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayında faiz artıracağına yönelik beklentilerin kuvvetlenmesiyle altın ve gümüş fiyatları, Ekim 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine geriledi. Sert düşüşün ardından piyasalarda tüm dikkatler Fed'in açıklayacağı toplantı tutanaklarına çevrildi. 2 7 Küresel piyasalarda güçlenen ABD doları ve sıkılaşan para politikası beklentileri değerli metalleri baskılamaya devam ediyor. Pazartesi günü bir yılı aşkın sürenin en düşük seviyesini test eden ons altın, salı günü yatay bir görünüm sergiledi. 3 7 Spot altın 3.869 dolardan alıcı bulurken, gram altın da 6276 TL seviyesinde. Pazartesi günü Ekim 2025 sonundan bu yana en düşük seviyesini gören spot gümüş, tepki alımlarıyla yüzde 1,2 değer kazanarak 47,57 dolara çıktı. 4 7 DOLARIN GÜÇLENMESİ TALEBİ BASKILIYOR Salı günü son 19 ayın zirvesine tırmanan ABD doları, altın fiyatları üzerindeki satış baskısını derinleştiren temel etken oldu. Doların değer kazanması, dolar bazında fiyatlanan altını farklı para birimleriyle işlem yapan yatırımcılar için daha maliyetli hale getirerek talebi frenliyor. 5 7 PİYASALARDA ARALIK AYI FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ Fed'in aralık toplantısında faiz artırımına gideceğine dair öngörüler ağırlık kazanırken, piyasalar 25 baz puanlık artış ihtimalini çok yüksek ihtimal olarak fiyatlıyor. Faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltan bu tablo, doların yükseldiği konjonktürde metal üzerindeki baskıyı artırıyor. 6 7 Yatırımcılar şimdi, Fed'in 27-28 Ekim tarihlerinde gerçekleştirdiği Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının çarşamba günü yayımlanacak tutanaklarına odaklandı. Tutanakların, bankanın gelecek dönemdeki faiz rotasına dair kritik sinyaller vermesi bekleniyor. 7 7



