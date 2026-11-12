  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. “Pendik Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı” Gerçekleştirildi: Afetlere Karşı Yol Haritası Çizildi

“Pendik Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı” Gerçekleştirildi: Afetlere Karşı Yol Haritası Çizildi

“2027-2031 Pendik İlçe Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı” Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tüm gün süren çalıştayda başta Pendik Belediyesi olmak üzere tüm kurumlar deprem, sel ve yangın gibi olası afetlerde alınacak önlemleri masaya yatırdı.

“Pendik Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı” Gerçekleştirildi: Afetlere Karşı Yol Haritası Çizildi
Yayınlanma:

“Pendik Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı” Gerçekleştirildi: Afetlere Karşı Yol Haritası Çizildi

“2027-2031 Pendik İlçe Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı” Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tüm gün süren çalıştayda başta Pendik Belediyesi olmak üzere tüm kurumlar deprem, sel ve yangın gibi olası afetlerde alınacak önlemleri masaya yatırdı. Etkinliğe Pendik Belediyesinden jandarmaya, akademisyenlerden tersane komutanlığına kadar farklı kurumlardan 100’ün üzerinde katılımcı iştirak etti.

whatsapp-image-2026-11-12-at-16-34-53.jpeg

Pendik’te afet risklerini tespit etmek ve önleyici stratejileri belirlemek amacıyla “2027-2031 Pendik İlçe Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı” gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Mehmet Yıldız başta olmak üzere Pendik Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünden akademisyenlere, polis teşkilatından itfaiyeye kadar farklı kurumlardan 100’ün üzerinde katılımcı iştirak etti.

whatsapp-image-2026-11-12-at-16-35-03.jpeg

Programın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mehmet Yıldız, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek Türkiye’nin afetlerle mücadele konusunda tecrübeli bir ülke olduğunu, düzenlenen bu çalıştayın da Pendik’te afet yönetim süreçlerine katkı sağlayacağını belirtti.

5 yıllık plan hazırladılar

Çalıştay kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde alanında uzmanların katılımıyla “masalar” oluşturuldu. Oluşturulan “Deprem”, “Sel, Su Baskını ve Taşkın”, “Endüstriyel Kazalar”, “Kent ve Orman Yangınları”, “Ulaşım Kazaları” başlıklı masalarda bir araya gelen tüm ilgili kurumlar; Pendik’te olası afetler ve alınacak önlemler üzerine detaylı çalışmalar yaparak önümüzdeki dönemi kapsayan 5 yıllık plan hazırladılar.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
“Ülkemizin İlk Başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü” Sergisi İlkfer Sanat Galerisi’nde Açıldı
“Ülkemizin İlk Başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü” Sergisi İlkfer Sanat Galerisi’nde Açıldı
Pendik Belediye Başkan Ahmet Cin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda
Pendik Belediye Başkan Ahmet Cin, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda
Tuzla’da 555 fidan toprakla buluştu
Tuzla’da 555 fidan toprakla buluştu
Tuzla’da LÖSEV yararına düzenlenen tenis turnuvası sona erdi
Tuzla’da LÖSEV yararına düzenlenen tenis turnuvası sona erdi
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tuzla’da düzenlenen törenle anıldı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk Tuzla’da düzenlenen törenle anıldı
Pendik'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi
Pendik'te 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni Düzenlendi
Pendik Belediyesi Tarihi Çeşmenin Replikasını Yaptı: Saraybosna’nın simgesi Başçarşı Sebil Çeşmesi hizmete girdi
Pendik Belediyesi Tarihi Çeşmenin Replikasını Yaptı: Saraybosna’nın simgesi Başçarşı Sebil Çeşmesi hizmete girdi