“Pendik Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı” Gerçekleştirildi: Afetlere Karşı Yol Haritası Çizildi

“2027-2031 Pendik İlçe Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı” Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Tüm gün süren çalıştayda başta Pendik Belediyesi olmak üzere tüm kurumlar deprem, sel ve yangın gibi olası afetlerde alınacak önlemleri masaya yatırdı. Etkinliğe Pendik Belediyesinden jandarmaya, akademisyenlerden tersane komutanlığına kadar farklı kurumlardan 100’ün üzerinde katılımcı iştirak etti.

Pendik’te afet risklerini tespit etmek ve önleyici stratejileri belirlemek amacıyla “2027-2031 Pendik İlçe Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Çalıştayı” gerçekleştirildi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa Kaymakam Mehmet Yıldız başta olmak üzere Pendik Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünden akademisyenlere, polis teşkilatından itfaiyeye kadar farklı kurumlardan 100’ün üzerinde katılımcı iştirak etti.

Programın açılış konuşmasını yapan Kaymakam Mehmet Yıldız, afetlere karşı hazırlıklı olmanın ve kurumlar arası koordinasyonun önemine dikkat çekerek Türkiye’nin afetlerle mücadele konusunda tecrübeli bir ülke olduğunu, düzenlenen bu çalıştayın da Pendik’te afet yönetim süreçlerine katkı sağlayacağını belirtti.

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5 yıllık plan hazırladılar

Çalıştay kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde alanında uzmanların katılımıyla “masalar” oluşturuldu. Oluşturulan “Deprem”, “Sel, Su Baskını ve Taşkın”, “Endüstriyel Kazalar”, “Kent ve Orman Yangınları”, “Ulaşım Kazaları” başlıklı masalarda bir araya gelen tüm ilgili kurumlar; Pendik’te olası afetler ve alınacak önlemler üzerine detaylı çalışmalar yaparak önümüzdeki dönemi kapsayan 5 yıllık plan hazırladılar.

