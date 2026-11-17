Yeni doğan bebeğini öldüren anne hakime yalvardı: Ev hapsine dahi razıyım

Kocaeli'de 2021 yılında yeni doğan bebeğini 9 yerinden bıçaklayarak öldüren anneye verilen müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından bozuldu. Yeniden hakim karşısına çıkan sanık Merve T.'nin (34) savunması ortaya çıktı.

Olay, 20 Ocak 2021 tarihinde İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi.

Evli ve 3 çocuk annesi Merve T., evinde sancılanması sonrası girdiği banyoda doğum yaptı.

YENİ DOĞAN BEBEĞİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Bir erkek bebek dünyaya getiren Merve T. yeni doğan bebeğini banyoda 9 kez bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisi sonrası gözaltına alındı. İfadesi alınan Merve T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İddianamede yer alan otopsi raporunda, bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi.

Merve T. de iddianamedeki ifadesinde, olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti.

Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını söyleyen sanık, sonrasını hatırlamadığını belirtti.

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Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu ifade etti.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

"Çocuğa ve altsoya karşı kasten öldürme" suçundan yargılanan sanıl, 14 Haziran 2022 tarihinde müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Avukatları, sanığın olay anında geçici olarak ayırt etme gücünü kaybettiğini, epilepsi hastası olduğunu ve eylemi bilinç dışı gerçekleştirdiğini savunarak karara itiraz etti.

YARTGITAY KARARI BOZDU

İtiraz üzerine Yargıtay, kişinin geçici bir nedenle fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığının değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle kararı TCK'nin 34. maddesi yönünden bozarak dosyayı yeniden yerel mahkemeye gönderdi.

Olayla ilgili davanın 2. celsesi Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Merve T., avukatları ve eşi Hakan T. katıldı.

"ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM" DİYEREK SAVUNMA YAPTI

Savunmasında eylemi isteyerek yapmadığını söyleyen sanık, "6 yıla yakındır cezaevindeyim. Psikolojik olarak zorluk çekiyorum. Çocuklarım ben olmadan büyüyor. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Ev hapsine dahi razıyım." diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI ÇIKTI

Mahkeme heyeti, önceki celsede Adli Tıp Kurumundan talep edilen raporun dosyaya ulaştığını ancak eksikliklerin tamamlanması gerektiğini belirterek sanığın tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

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