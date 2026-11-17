Sözcü TV tartışması bütçe komisyonu salonuna sıçradı: Terbiyesizlik yapma!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin milletvekillerini selamladığı sırada Sözcü TV'ye kayyum atanması nedeniyle tartışma yaşandı. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ile AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar arasında sözlü atışma çıktı. Kırkpınar'ın tepkisine sinirlenen Arı, "Size ne oluyor be! Otur işine bak. Sana mı soracağım ne yapacağımı. Terbiyesizlik yapma" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD'ın bütçeleri, kesin hesapları ve Sayıştay raporlarının görüşmelerine başlandı.

SÖZCÜ TV'YE KAYYUM KARARI TARTIŞMA YARATTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin komisyon salonuna gelerek milletvekillerini selamladığı sırada CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Sözcü TV'ye kayyum atanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arı'nın konuşmasının uzaması üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar tepki gösterdi. İki milletvekili arasında sözlü tartışma yaşandı.

"OTUR İŞİNE BAK, SANA MI SORACAĞIM?"

Kırkpınar'ın müdahalesine tepki gösteren CHP'li Arı, "Size ne oluyor be! Otur işine bak. Sana mı soracağım ne yapacağımı. Terbiyesizlik yapma" ifadelerini kullandı.Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un araya girmesiyle tartışma sona erdi. Görüşmelere İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sunumuyla devam edildi.

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