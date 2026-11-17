Sözcü TV'de yayına devam: Kayyum sonrası ilk haber dikkat çekti

Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyum atanmasının ardından kanalın yayın akışı saat 12.00 itibarıyla yeniden başladı. Merve Ekinci'nin sunduğu Haber Bülteni'nde ilk olarak kayyum kararına ilişkin gelişmeler aktarıldı. Ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısındaki açıklamalarına yer verildi.

Sözcü TV'nin bulunduğu binada sabah saatlerinde Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri tarafından arama gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bazı yöneticiler gözaltına alınırken Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye kayyum atandığı açıklandı.Kayyum olarak, daha önce Habertürk'e atanan kayyum heyetinde de görev alan Hakan Hastaoğlu'nun görevlendirildiği öğrenildi.

SAAT 12.00'DE EKRANA GELDİLER

Operasyonun ardından kanalın yayın akışına ilişkin açıklama yapan sunucu Damla Doğan Tuncel, saat 12.00'de yeniden yayına başlayacaklarını duyurdu.Mahkemeye yapılan itirazlara yanıt beklendiğini belirten Tuncel, bu süreçte yayınların düz haber bültenleriyle sürdürüleceğini ifade etti.Duyurunun ardından saat 12.00'de Merve Ekinci'nin sunduğu Haber Bülteni ekrana geldi.

İLK HABER KAYYUM KARARI OLDU

Kayyum kararının ardından gerçekleştirilen ilk canlı haber bülteninde, Sözcü TV ve Sözcü.com.tr'ye yönelik operasyon ve kayyum kararına ilişkin gelişmeler izleyicilere aktarıldı.Bültenin devamında ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamalara yer verildi.

SÖZCÜ BİNASINA ŞAFAK VAKTİ POLİS OPERASYONU YAPILDI

Sözcü TV'nin bulunduğu binaya sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şirketlerin finansmanına ilişkin şüpheli para hareketlerinin tespit edildiğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında dört yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken şirket yöneticilerine yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

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4 YÖNETİCİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, eski Genel Müdür Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli'nin bulunduğu belirtildi.

SAVCILIKTAN FETÖ/PDY AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkında geçmişte yürütülen soruşturmalara ilişkin yeni ihbarlar alındığı belirtildi.Savcılık, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönündeki iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.Açıklamada, Akbay'ın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılaması sırasında mali yönden inceleme yapılması amacıyla savcılığa ihbarda bulunulduğu ve yeni soruşturmanın bu kapsamda başlatıldığı aktarıldı.

MASAK RAPORLARINDAKİ PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ

Savcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi.İncelemelerde Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'yi finanse ettiği ve FETÖ/PDY yöneticiliğini bu şirketler üzerinden sürdürdüğü yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu ileri sürüldü.Bu iddialar doğrultusunda 17 Kasım 2026 tarihinde şirketlerin ve medya kuruluşlarının bulunduğu adreslerde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

MEGA AJANS'A TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.Sözcü Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın ise kayyum kararının Sözcü TV ve Sozcu.com.tr'yi kapsadığını açıkladı.

SÖZCÜ'NÜN AVUKATINDAN KARARA TEPKİ

Sözcü Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın, operasyonun daha önce Yargıtay tarafından bozulan bir dava dosyasına dayandırıldığını savundu.Barkın, "Yargıtay'ın daha önce suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve Sozcu.com.tr'yi kapsıyor" ifadelerini kullandı.Sozcu.com.tr'de yayımlanan duyuruda da kayyum uygulamasının televizyon kanalı ve internet sitesini kapsadığı, Sözcü Gazetesi, Tavır Gazetesi ve Korkusuz Gazetesi için ise böyle bir karar bulunmadığı belirtildi.

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