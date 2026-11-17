Irak'tan Türkiye'ye petrol akacak: Eski boru hattında sevkiyat yeniden başladı

Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, Irak-Türkiye arasındaki eski boru hattı üzerinden ham petrol sevkiyatının yeniden başladığını açıkladı.

Irak ile Türkiye arasındaki petrol sevkiyatında yeni dönem başladı. Irak Petrol Bakanı Basim Muhammed Hudayyır, iki ülke arasındaki eski boru hattı üzerinden ham petrol ihracatının yeniden başladığını duyurdu.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan Hudayyır, sevkiyatın ilk aşamada günlük 120 bin varil ham petrol kapasitesiyle gerçekleştirileceğini bildirdi.

GÜNLÜK 500 BİN VARİLE ÇIKARILMASI HEDEFLENİYOR

Petrol sevkiyatının kademeli olarak artırılacağını belirten Irak Petrol Bakanı Hudayyır, günlük taşıma miktarının ilerleyen süreçte 500 bin varile çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Böylece Irak'ın Türkiye üzerinden gerçekleştirdiği ham petrol ihracatında kapasitenin önemli ölçüde artırılması planlanıyor.

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