Bakan Çiftçi son rakamı açıkladı: Türkiye'deki Suriyeli sayısı bakın kaç çıktı!

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, 9 Aralık 2024 ile 31 Ekim 2026 tarihleri arasında 775 bin 389 Suriyelinin ülkesine gönüllü dönüş yaptığını açıkladı. Böylece Türkiye'den Suriye'ye geri dönenlerin toplam sayısı 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştı.

Göç İdaresi Başkanlığı'nın geçmiş verilerine göre, Aralık 2025'ten bu yana yaklaşık 197 bin kişi daha ülkesine döndü. Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısı ise 2 milyon 197 bin 464 olarak açıklandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı. Komisyon toplantısına katılan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'deki yabancıların sayısı, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri ve terörle mücadele operasyonlarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin devam ettiğini belirten Çiftçi, son dönemde yüz binlerce Suriyelinin ülkesine döndüğünü açıkladı.

"775 BİN 389 SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ"

Bakan Çiftçi, Suriye'deki yeni koşulların geri dönüşleri hızlandırdığını belirterek, "Suriye'de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024'ten 31 Ekim 2026'ya kadar 775 bin 389 Suriyeli; gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönmüştür. Böylelikle toplam geri dönüş sayısı 1 milyon 515 bin 392'ye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.Açıklanan verilere göre, toplam gönüllü geri dönüşlerin yarısından fazlası 9 Aralık 2024 sonrasında gerçekleşti. Bu dönemdeki 775 bin 389 kişilik geri dönüş, toplamın yaklaşık yüzde 51,2'sini oluşturdu.

TÜRKİYE'DEKİ TOPLAM YABANCI SAYISINI AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de bulunan yabancıların yasal statülerine ilişkin rakamları da paylaştı. Çiftçi, 31 Ekim 2026 itibarıyla Türkiye'de geçici koruma kapsamında 2 milyon 197 bin 464 Suriyelinin bulunduğunu açıkladı. Türkiye'de ikamet izniyle bulunan yabancıların sayısının 1 milyon 286 bin 938, uluslararası koruma başvuru ve statü sahiplerinin sayısının ise 128 bin 217 olduğu belirtildi. Böylece açıklanan üç kategorideki yabancıların toplam sayısı 3 milyon 612 bin 619 olarak hesaplandı.

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SON 10 AYDA YAKLAŞIK 197 BİN SURİYELİ DAHA GERİ DÖNDÜ

Göç İdaresi Başkanlığının geçmiş dönem verileri, Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşlerindeki artışı ortaya koydu. Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2025 tarihinde yaptığı açıklamada, Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından 578 bin Suriyelinin ülkesine döndüğünü, 2016 yılından itibaren toplam geri dönüş sayısının ise 1 milyon 318 bine ulaştığını duyurmuştu. Bakan Çiftçi'nin açıkladığı son verilerle birlikte, Aralık 2025 ile Ekim 2026 sonu arasında toplam geri dönüş sayısında yaklaşık 197 bin kişilik artış yaşandı.

2025 YILINDA GERİ DÖNÜŞLER HIZ KAZANDI

Göç İdaresi Başkanlığının geçmiş açıklamalarına göre, Ağustos 2025'te ülkesine gönüllü olarak dönen toplam Suriyeli sayısı 1 milyon 151 bin 652 olarak kaydedildi. Bu sayı Ekim 2025'te 1 milyon 249 bin 390'a, Aralık 2025'te ise yaklaşık 1 milyon 318 bine yükseldi. Suriye'deki yönetim değişikliğinin ardından gerçekleşen geri dönüşlerin sayısı da Ağustos 2025'te 411 bin 649, Ekim 2025'te 509 bin 387 ve Aralık 2025'te 578 bin olarak açıklanmıştı. 31 Ekim 2026 itibarıyla söz konusu dönemde ülkesine dönen Suriyelilerin sayısı 775 bin 389'a ulaştı.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI 2022'DEN BU YANA 1,3 MİLYON AZALDI

Göç İdaresi Başkanlığının geçmiş açıklamalarına göre, Türkiye'de geçici koruma kapsamında bulunan Suriyelilerin sayısı 2022 yılında 3 milyon 535 bin 898 seviyesindeydi. Ağustos 2025'te bu sayı 2 milyon 506 bin 740'a geriledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Temmuz 2026'da yaptığı açıklamada ise Türkiye'deki Suriyeli sayısının 2 milyon 245 bin olduğunu bildirmişti. Son verilere göre, 31 Ekim 2026 itibarıyla geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 2 milyon 197 bin 464'e düştü. Böylece Temmuz 2026 ile Ekim 2026 sonu arasında yaklaşık 47 bin 536 kişilik azalma yaşandı. 2022 yılıyla karşılaştırıldığında ise geçici koruma altındaki Suriyeli sayısındaki düşüş 1 milyon 338 bin 434 kişiye ulaştı.

TERÖR OPERASYONLARININ BİLANÇOSUNU DA PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki açıklamasında terör örgütlerine ve terörizmin finansmanına yönelik operasyonların sonuçlarına da değindi. Terörizmin finansmanına yönelik düzenlenen 353 operasyonda 380 kişinin tutuklandığını, 342 milyon 223 bin liranın ele geçirildiğini bildirdi. FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 465 operasyonda 1.336 kişinin tutuklandığını belirten Çiftçi, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik 2 bin 6 operasyonda ise 956 kişinin tutuklandığını açıkladı. DHKP/C, MLKP ve diğer sol terör örgütlerine yönelik 752 operasyonda da 438 kişinin tutuklandığı belirtildi.

21 TONDAN FAZLA PATLAYICI MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Çiftçi, 2026 yılının ilk 10 ayında yürütülen arazi arama ve tarama faaliyetlerinde 440 silah, 74 bin 503 mühimmat ve 21 ton 66 kilogram patlayıcı maddenin ele geçirildiğini açıkladı. Aynı dönemde 204 örgüt mensubunun teslim olduğunu bildiren Çiftçi, terörle mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı. Çiftçi, "Terörü besleyen mali kaynakların ve örgütlerin yeniden yapılanma girişimlerinin üzerine kararlılıkla gidiyoruz" dedi.

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