Pendik Rizeliler derneğinden çok önemli ziyaretler

Kuruluşundan bu yana çok kısa süre içerinde önemli projelere imza atan başkanlığını Ramazan İstif'in yaptığı Pendik Rizeliler derneği yönetimi kurulu üyeleri, Pendik bürokrasisinin önemli müdürlüklerine ziyaretlerde bulundu.

RİZELİLER DERNEĞİNDEN PENDİK PROKRASİSNE ÖNEMLİ ZİYARETLER

Dernek başkanı ramazan istif yönetim kurulu üyeleri Müslim Şahin, Selim Akçal, Gülşen Tufan, ve Hızır Arslan Koç'dan oluşan yönetim kurulu, sırasıyla ilçe emniyet müdürlüğüne atanan Oktay Kılıç, Nüfus Müdürü Recep Sefi, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Gökdoğan, Tapu Müdürü Mustafa Salih Yeğin, llçe Jandarma Komutanı Fahri Tırıl, Makamlarında ziyaretlerde bulundular.

BAŞKAN RAMAZAN İSTİF'TEN TEŞEKKÜR MESAJI

Dernek Başkanı Ramazan İstif, ziyaretler sonrası yaptığı açıklamada "ilçemizde önemli görevlerde bulunan çok değerli müdürlerimizi yönetim kurulu üyelerimizle beraber makamlarında ziyaret ettik. Saygıdeğer müdürlerimizin göstermiş olduğu misafirperverliklerinden dolayı kendilerine ayrı ayrı çok teşekkür ediyor görevlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerinde bulundu.