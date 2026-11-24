Fatma Betül Sayan Kaya bakın neden tahliye olmuş!

Cezaevinde tutuklu bulunan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Kararın gerekçesi ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasalarıyla ilgili soruşturma kapsamında, Fatma Betül Sayan Kaya "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

Kaya, cezaevinde rahatsızlandıktan sonra avukatının sağlık durumu gerekçesiyle yaptığı tahliye talebi kabul edilerek ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmıştı.

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EV HAPSİYLE TAHLİYE

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında; 'suç örgütüne üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla 6 Kasım'da tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.

GEREKÇE ORTAYA ÇIKTI

Cezaevinde tutuklu bulunan Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatı, müvekkilinin sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Avukatın tutukluluğa yönelik itirazını değerlendiren hakimlik, Kaya'nın tahliyesine karar verdi. Kaya, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Eski bakan Kaya uygulanacak iki ayrı adli kontrol tedbiri kapsamında konutunu terk edemeyecek ve yurt dışına çıkamayacak.

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