AK Parti'den istifa eden Hayati Yazıcı'dan açıklama: Sosyal medya aracılığıyla yürütülen planlı bir kampanya...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı hakkındaki iddialara yanıt vererek AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı hakkında gündeme gelen iddialara ilişkin X hesabından açıklama yaparak görevinden ayrılma kararı aldığını duyurdu. Yazıcı, oğlunun soruşturmaya konu fonlardan herhangi bir kazanç elde etmediğini belirtti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 24 Kasım 2026 tarihinde X hesabından yaptığı açıklamada, siyasi hayatı boyunca hukuka, adalete ve ahlaki değerlere bağlı kaldığını ifade etti. Yaklaşık 35 yıldır siyasetin içinde olduğunu belirten Yazıcı, oğlu Mustafa Yazıcı hakkında gündeme gelen iddialara ve yürütülen tartışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"SİYASETİ, İNANDIĞIM DEĞERLERE HİZMET ETMENİN YOLU OLARAK GÖRDÜM"

Siyaseti, inandığı değerlere hizmet etmenin, birlikte yola çıktığı insanlarla aynı idealler etrafında mücadele etmenin ve millete karşı taşıdıkları sorumluluğu yerine getirmenin en uygun yolu olarak gördüğünü belirten Hayati Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Kendimi bildim bileli hak, hukuk, adalet, helal-haram ve ahlaki değerler her zaman pusulam ve ışığım olmuştur.

Yaklaşık 35 yıl önce çıktığımız bu yolda, partimizin kuruluşundan bugüne kadar değişik kademelerde, farklı sorumluluklar üstlenerek nice mücadeleye, nice başarıya, nice sınava tanıklık ettim. Her görevimi bir makamın sağladığı imtiyaz olarak değil, omuzlarıma yüklenen bir emanet olarak kabul ettim.

Bu uzun yolculukta değişmeyen tek şey: Hak bildiğimden, doğru bildiğimden ve ahlaki değerlerle bezenmiş vicdanımın gösterdiği yoldan ayrılmamaya gayret ettim. Çünkü siyasette asıl mesele, hangi koltukta oturduğunuz değil; o koltukta otururken hangi değerleri temsil ettiğinizdir."

"ALNIM AK, BAŞIM DİK"

Hakimlik mesleğini icra ederek başladığı çalışma hayatının önemli yıllarını AK Parti çatısı altında ve devletin önemli kademelerinde ülkeye ve millete hizmet ederek geçirdiğini belirten Yazıcı, açıklamasında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Yuvam, ocağım, evladım olarak gördüğüm; ömrümün en önemli dönemlerini geçirdiğim AK Parti’nin kuruluş aşamasından bugüne kadar Türkiye’nin makus talihini yenerek, yeni Türkiye’nin inşa edilmesi sürecinde alınan kararların, verilen mücadelenin içinde oldum.

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Ömrümü hak ve özgürlük gasplarına karşı verilen mücadeleyle geçirmekteyim.

Alnım ak, başım dik. Bugüne kadar ne şahsi hayatımda ne de üstlendiğim kamusal ve siyasi sorumluluklarda şaibeli herhangi bir işin, ilişkinin ve faaliyetin içinde bulunmadım. Görev yaptığım her dönemde dürüstlükten, şeffaflıktan ve kamu sorumluluğunun gerektirdiği hassasiyetle hareket ettim. Bugün de geçmişime, emeğime ve yürüttüğüm mücadeleye alnımın akıyla bakıyorum. Verilmeyecek hesabım Allah’a şükürler olsun ki yok."

Yazıcı, Türkiye'nin son çeyrek asırda yaşadığı büyük dönüşümünde yer almanın ve ülkenin demokratikleşme ile kalkınma yolculuğuna katkı sunanlar arasında bulunmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu da ifade etti.

OĞLUNUN SORUŞTURMAYA KONU FONLARDAN KAZANÇ ELDE ETMEDİĞİNİ SAVUNDU

Üstlendiği sorumlulukları makamın sağladığı imkân olarak değil, millete hizmet etmenin gereği olarak gördüğünü kaydeden Yazıcı, hukuk, hak ve hakkaniyetin siyasi değerlendirmelerin üzerinde olduğunu vurguladı.

Oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulunan Hayati Yazıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte üstlendiğim her sorumluluğu bir makamın sağladığı imkan olarak değil, millete hizmet etmenin bir gereği olarak gördüm. Ülkemizin kazanımlarına katkı sunmak için çalıştım; inandığım değerlerden ve kabul görmüş ilkelerden hiçbir zaman vazgeçmedim.

Şunun altını özellikle çizmek isterim: Benim için hukuk, hak ve hakkaniyet her türlü siyasi değerlendirmenin ve kişisel beklentinin üzerinde olan değerlerdir.

Bu noktada son olaylara ilişkin birkaç hususu özellikle vurgulamak istiyorum:

Oğlumun, soruşturmaya konu fonların hiçbirinden gerek sahibi olduğu şirketler gerekse şahsen değil bir lira, bir kuruş dahi kazanımı olmamıştır.

Oğlum Mustafa Yazıcı iddia edildiği gibi Adil Katılım Bankası’nın ortağı, kurucusu ve yöneticisi değildir."

"MASUMİYET KARİNESİNE VE LEKELENMEME HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Süreçte peşin hüküm kurulmadan masumiyet karinesine ve lekelenmeme hakkına saygı gösterilmesini beklediğini belirten Yazıcı, bir iddianın yalnızca gündeme getirilmesinin hükme dönüşemeyeceğini ifade etti.

Yazıcı, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte beklentim peşin hüküm kurulmadan masumiyet karinesine ve 'lekelenmeme hakkı'na saygı gösterilmesidir. Bir iddianın, yalnızca gündeme getirilmiş olması nedeniyle bir hükme dönüşemeyeceğine inanıyorum. Herkes için olduğu gibi benim için de esas olan, hakkaniyet, adalet ve gerçeğin kendisidir.

Herhangi bir dahliniz, sorumluluğunuz ya da ortaklığınız olmasa dahi siyaseten işin tüm sorumluluğu bazen sizin omuzlarınıza yıkılır ve sizin bırakmanız durumunda sorunun çözüleceği gibi bir izlenim oluşturulur. Tam da şimdi işte böyle bir algının içindeyiz."

HAYATİ YAZICI GÖREVİNDEN AYRILMA KARARI ALDI

Yaşanan sürecin üzüntü veren yönlerinden birinin de görev yaptığı Partiyle ilgili oluşturulmaya çalışılan algı olduğunu belirten Hayati Yazıcı, sosyal medya üzerinden yürütülen kampanyalara tepki gösterdi.

Yazıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yaşanan sürecin üzüntü veren önemli bir yönü; en küçük fiili bir aktivitem olmayan fon alanıyla ilgili Partide bulunduğum görev, araç haline dönüştürülerek akıl, izan ve insafla bağdaşmayan sosyal medya aracılığıyla yürütülen planlı bir kampanya ile oğlum ve şahsımın ötesinde yuvam olarak gördüğüm ve büyümesini gururla izlediğim Partime zarar verme algısı oluşturulmaya odaklanılmıştır. Buna asla fırsat vermeyeceğim.

Bu nedenle deruhte etmekte olduğum görevimden ayrılma kararı aldım.

Bu hareket tarzımı farklı şekilde yorumlayanların, söyleme dönüştürenlerin olabileceğini, konuyla ilgili bugüne kadar süreçle ilgili oğlum ve şahsımla ilgili organize karalama pratiklerine bakarak tahmin etmek mümkündür. Hareket tarzımı ifade ettiğim amaç dışında başkalaştırmaya çalışanları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

Aldığım karar, görev sorumluluğum ve kurumsal hassasiyetimin bir gereğidir. İnandığım siyasi ahlakın ve sorumluluk anlayışının bir sonucudur."

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