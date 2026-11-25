Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2027 asgari ücret zammı için hesaplamalar başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayında başlayacak görüşmeleri öncesinde yüzde 28,4, yüzde 29,5, yüzde 30 ve yüzde 35 olmak üzere dört farklı zam senaryosu öne çıktı. Olası artış oranlarına göre yeni asgari ücretin 36 bin 48 lira ile 37 bin 901 lira arasında değişebileceği hesaplandı.