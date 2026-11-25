Eskişehir'den 5 şehit haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasilerden peş peşe taziye mesajları...

Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan ve 5 askerimizin şehit olduğu olayla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi isimlerden peş peşe taziye mesajları geldi.

Eskişehir'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 askerimiz şehit oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasetçilerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları yayınlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şunları paylaştı:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun."

Eskişehir’de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde 5 askerimizin şehit olduğu haberini büyük üzüntüyle öğrendim. Şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyor, başta değerli ailelerimiz olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamları âli olsun.

KURTULMUŞ: AZİZ MİLLETİMİZE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

BAHÇELİ'DEN TAZİYE MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Eskişehir’de Türk Hava Kuvvetleri’ne ait AS-532 tipi bir helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ederken kaza kırıma uğramış. Yüreğimizi dağlayan bu haber sonrasında şehit olan askerlerimize Cenabı Allah’tan rahmet, aileleri, sevenleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

CEVDET YILMAZ'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Eskişehir'de kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı diledi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Eskişehir’de eğitim amacıyla havalanan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Eskişehir’de eğitim amacıyla havalanan askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanları cennet, makamları âli olsun" ifadelerine yer verdi.

BAKANLARDAN TAZİYE MESAJLARI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması neticesinde şehit olan kahraman askerlerimize Cenâb-ı Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Adalet Bakanı Akın Gürlek:

"Eskişehir’de Hava Kuvvetlerimize ait askerî helikopterimizin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Eskişehir’de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve Aziz Milletimizin başı sağ olsun."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır:

"Eskişehir’de askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

"Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait helikopterin eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Eskişehir'de Hava Kuvvetlerimize ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet diliyor, ailelerine, silah arkadaşlarına ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimizde kahraman Mehmetçiklerimizin şehadete erdiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekanları cennet, makamları ali olsun."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu:

"Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen 5 kahraman askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb'im şehitlerimizin mekanını cennet, makamını ali eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

ÖMER ÇELİK'İN TAZİYE MESAJI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde şehit olan 5 asker için başsağlığı mesajı yayımladı. Çelik, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Acımız büyük. Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait helikopterde şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz."



Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 5 askerin şehit olduğunu bildirmişti.

MALATYA’DA S-70 TİPİ HELİKOPTER KAZA KIRIMA UĞRAMIŞTI

Malatya'da 12 Kasım 2026 tarihinde kaza kırıma uğrayan S-70 tipi helikopterde 4 asker şehit olmuştu.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.Olaya ilişkin bir başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

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