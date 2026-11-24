İstanbul'da otobüslerin rengi değişiyor! Yapılan anket sonucunda yeni renk belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT için alacağı yeni otobüslerin renginin açılan anket sonucuna göre olacağını açıkladı. Bu nedenle çıkan sonuçlarda yeni filonun renk seçimi belli oldu.

İstanbul'da yeni otobüslerin rengi mavi veya sarı olmayacak. İETT'nin filosuna yeni katılacak otobüsler için yeni renk belli oldu.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İETT filosuna katılacak yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımının belirlenmesi amacıyla İstanbulluların katılımıyla anket düzenlendi.

NOSTALJİK KIRMIZI GERİ DÖNÜYOR

"Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlıklı ankete katılan İstanbulluların yüzde 74,18'i, tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı.

Bu kapsamda, İETT'nin yeni alacağı otobüslerin rengi kırmızı olarak kararlaştırıldı.

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