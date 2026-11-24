Yeni Partililerin Erdoğan hakkındaki sözlerine AK Parti'den sert yanıt...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik kullanılan "diktatörlük" ve "faşizm" ifadelerine tepki gösterdi. Çelik, söz konusu ifadeleri en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullanılan ifadelere tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, Erdoğan hakkında kullanılan "diktatörlük" ve "faşizm" sloganlarını sert sözlerle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri "son derece çirkin" olarak nitelendiren Çelik, "En güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

"DEMOKRASİ KARŞITI BİR ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ"

Çelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz.

Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak “diktatörlük” ve “faşizm” gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür.

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Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakarlığın en açık göstergesidir.

Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır.

Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir.

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