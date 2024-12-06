Pendik Halk Eğitim, Yerel Basınla Kahvaltıda Biraraya Geldi.

Başarılı çalışmalarıyla İstanbul ve Türkiye genelinde ilk sıralarda yer alan müdür Turan Genç yönetimindeki Pendik Halk Eğitim Merkezi, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ın da katılımı ile Sabina’nın Kahvaltı Bahçesi’nde gerçekleştirilen kahvaltılı bir toplantıda basın buluştu.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ın da katılımıyla, 5 Aralık Perşembe günü, Sabina ve Serdar Özalkak’ın işletmecisi olduğu Sabina’nın Kahvaltı Bahçesi isimli mekanda organize edilen toplantıda Pendik Halk Eğitim Merkezi (Pendik HEM) Müdürü Turan Genç ve Müdür Yardımcıları Necip Erkan, Elif Akcebe Öztürk, Ahmet Suat Alkaya ve Selda Kaptan da hazır bulundu.

BASINLA KEYİFLİ BİR SOHBET

Basın mensuplarının tam kadro katılım gösterdiği samimi bir sohbet havasında gerçekleşen toplantı, kahvaltının ardından Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız’ın açılış ve selamlama konuşması ile başladı. Ardından basın mensupları ile keyifli bir sohbet ve soru cevap yapıldı.

KAYMAKAM MEHMET YILDIZ, "TURAN MÜDÜRÜMÜZ VE EKİBİ ÇOK ÇALIŞKAN"

Gazetecilerin sorularını samimi bir şekilde cevaplayan Kaymakam Mehmet Yıldız: "29 senedir kaymakamlık yapıyorum. Birçok ilçede bulundum. Çok pasif yada öne çıkmayan halk eğitim performansları gördük. Pendik, bu konuda ödüller alan hep ön sıralarda yer alan başarılı bir halk eğitim. Bu konuda Turan müdürümüz ve ekibi çok çalışkan. Kendilerini aktif çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum." İfadelerinde bulundu.

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TURAN GENÇ, "PENDİK HALK EĞİTİM MERKEZİ HER KONUDA LİDERDİR"

Daha sonra konuşan Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç, kurum ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, “İstanbul’daki 46 kurum içerisinde hep ilk sıradayız. Pendik Halk Eğitim Merkezi her konuda lider. Ayda bir programlarımız oluyor. Bazen lokal sergilerle, bazen sanat müziği ve halk müziği konserleriyle, bazen halk oyunları gösterileriyle, özellikle de sene sonu programları ve sergileriyle hep en öndeyiz. Merkezimizde ürünlerimizin satımı var, online olarak da Ahisiad ile birlikte altyapısını oluşturduğumuz bir sistem var. Onlara da teşekkür ediyorum.

"OCAK AYI SONRASINDA KURSLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK"

Pendik Halk Eğitim Merkezi olarak başarılı bir ekibimiz, yöneticilerimiz, hocalarımız var. Son zamanlarda ek kota alarak bir çok usta öğreticimize görev verdik. Ocak sonrası daha da artarak devam edecek. Hem usta öğreticilerimiz hem kursiyerlerimiz rahat olsun, kurslar açılacak.

Eğitime yapılan yatırım, kalkınma için büyük öneme sahip bir unsurdur ve problemli alanlarda mücadele için de bir önceliktir. Ulusal Ajans ve İSTKA’nin desteği ile ulusal ve uluslararası birçok projede kurumumuz koordinatör veya ortak olarak yer almaktadır.

"TÜM HALKIMIZI KURSLARIMIZA DAVET EDİYORUZ"

Geçmişin değerlerini koruyan, bugünü değerli kılan, geleceğe değerler üreten kurum olarak, yediden yetmişe herkesin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim veriyoruz. Bu vesileyle konuşmamı sonlandırırken, katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, Halk Eğitim Merkezimizin açtığı kurslara tüm halkımızı davet ediyorum” şeklinde konuştu.

Genç, “Her haberimiz basında yer alıyor, sizlere de teşekkür ediyoruz.” sözleriyle basına şükranlarını dile getirerek konuşmasını tamamladı.

Toplantıda söz alan basın mensupları da Pendik Halk Eğitim Merkezi’nin basınla olan sıcak ilişkilerinin tüm kurumlara örnek olmasını önemle vurguladılar.

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