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Bahçelievler'de hareketli dakikalar: İnşaat temeli kazısında toprak kaydı, 1 işçi kurtarıldı

İstanbul'dan son dakika haberi... Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi göçük altında kaldı.

Bahçelievler'de hareketli dakikalar: İnşaat temeli kazısında toprak kaydı, 1 işçi kurtarıldı
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Bahçelievler'de hareketli dakikalar: İnşaat temeli kazısında toprak kaydı, 1 işçi kurtarıldı

İstanbul'dan son dakika haberi... Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi göçük altında kaldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin başlattığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda işçi sağ olarak kurtarıldı.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde devam eden bir inşaatta temel kazısı sırasında toprak kayması meydana geldi. Göçük altında iki işçinin kaldığının öğrenilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

İKİ İŞÇİ TOPRAK ALTINDA KALDI

İnşaat alanında meydana gelen toprak kaymasının ardından göçük altında kalan işçilere ulaşmak için ekipler çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sırasında ekipler, işçileri bulundukları yerden çıkarmak için yoğun çaba harcadı.

Bahçelievler'de inşaatta toprak kayması! 1 işçi kurtarıldı

BİR İŞÇİ SAĞ KURTARILDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda göçük altında kalan bir işçi sağ olarak çıkarıldığı öğrenildi.

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Kaynak:AA

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