Sosyal medyada çok konuşuldu: Simpsonslar kehaneti yine tuttu!

Sosyal medyada çok konuşuldu:Daha önce maymun çiçeği virüsü ve Trump suikastı gibi pek çok önemli olayı bilen dizinin yeni tahmini pes dedirtti.

Birçok olayı önceden bilmesiyle çok konuşulan Amerika'nın uzun soluklu dizisi Simpsonlar bu defa tahminlerinin tutmasıyla gündem oldu. İşte Simpsonlar'ın sosyal medyada çok konuşulan yatırım tahmini...

2024 YILINDA YÜKSELECEK DEMİŞTİ

Dizide geçen birçok olayın tutmasıyla günlerce konuşulan fenomen dizinin 2017'de yayınlanan bir bölümünde, Bitcoin'in değerinin büyük bir yükselişe geçeceğine dikkat çekerek 2024 yılının bitcoin yılı olacağına işaret etmişti.

Dün itibariyle Bitcoin, tarihi bir başarıya imza atarak 100 bin dolar seviyesini aştı toplam piyasa değeri 2,1 trilyon dolara ulaştı. Bu durum dizinin hayranlarının dikkatini çekti.

Dizinin yayınlanan bölümlerinde Bitcoin'in her beş yılda bir büyük atılımlar yapma eğiliminde olduğu savunuyordu. Simpsonların kripto paralar ilgili 2024 tahminlerinin tutması sosyal medyada viral oldu.

UZAY GEMİSİNİ DE TAHMİN ETTİ

Öte yandan tutan bir diğer gündeme gelen, uzay gemisi inşa edilmesini de tahmin etti. Bilim insanları güneşi engellemek amacıyla dizide bir uzay ajansı kuruldu.

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Dünyada ise bu uydu gökbilimcilerin güneş konusunda incelemeler yapmak üzere geliştirdi.

Elon Musk'ın kararıyla Twitter'ın logosunun X işareti olarak güncellenmesini önceki bölümlerinde işlediği öğrenildi.

Kaynak: Haber7

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