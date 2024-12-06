Suriye'nin kaderini değiştirecek kritik toplantı Doha'da yapılacak! Türkiye, Rusya, İran bir araya geliyor

Suriye'de rejim güçleri ile muhalif güçleri arasında yaşanan savaş ile muhalif güçlerinin hızlı bir şekilde Halep, Tel Rıfat ve Hamay'ı ele geçirip Humus ardından Şam'ı ele geçirme taarruzu devam ederken, Astan üçlüsü olarak bilinen Rusya, Türkiye ve İran Dışişleri bakanları bugün Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelerek Suriye'nin geleceğini konuşacaklar.

RUSYA TÜRKİYE İRAN SURİYENİN GELECEĞİNİ KONUŞACAK

Suriye’de muhalif grupların Esad rejimi karşısında harekete geçip kısa sürede Halep ve Hama'yı alması üzerine Suriye’de Astana süreci çerçevesinde garantör ülkeler Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanı, krizi ele almak üzere Cuma günü Katar’ın başkenti Doha’da bir araya gelecek.

Doha’daki zirvede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi Suriye meselesini kapsamlı bir şekilde ele alacak.

TÜRKİYE SİYASİ UZLAŞMADAN YANA

Türkiye’nin Astana zirvesinde, Suriye’nin terörden temizlenmesi, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, gerginliğin tırmandırılmaması ve Suriye rejiminin muhaliflerle uzlaşması gibi öncelikleri bulunuyor.

ANKARA ESATIN ÜZERİNE DAHA FAZLA BASKI KURULMASINI İSTİYOR

Ankara, İran ve Rusya’nın, Esad rejimi üstünde daha fazla baskı kurmasını bekliyor. Zirve kapsamında bu yönde Şam rejiminin Ankara’yla masaya oturması için Esad’a baskı yapan bir kararın da çıkması bekleniyor.

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"SURİYENİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNDEN YANAYIZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Astana Süreci kapsamında İran ile koordinasyonu sürdüreceklerini belirterek, “Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasını her zaman destekledik. Bundan sonra da destekleyeceğiz” demişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de HTŞ ve muhalif grupların Suriye’de Esad rejimine karşı harekete geçmesinin ardından Şam ve Ankara’da temaslarda bulunmuştu.

Astana Süreci, Suriye’deki iç savaşa siyasi bir çözüm bulmayı hedefleyen bir müzakere platformu. Bu süreç, 2017 yılında Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde başlatılmıştı. Süreç, adını ilk toplantıların düzenlendiği Kazakistan’ın başkenti Astana’dan aldı.

Bu zamana kadar toplamda 22 kez düzenlenen toplantılarından sonuncusu ise Suriye’de muhaliflerin harekete geçmesinden iki hafta önce Astana’da düzenlenmişti.