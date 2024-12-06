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DMM'den "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinde ücretli randevu" iddialarına cevap, ''Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

DMM'den "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinde ücretli randevu" iddialarına cevap, ''Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

DMM'den "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinde ücretli randevu" iddialarına cevap, ''Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"
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DMM'den "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinde ücretli randevu" iddialarına cevap, ''Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinden randevuların ücretli olacağına" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'den "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinde ücretli randevu" iddialarına cevap, ''Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

DMM'den iddialara ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, '1 Ocak 2025 itibarıyla, sağlık ocağından randevu almak Türk vatandaşına 99 lira, devlet hastanesinden randevu almak ise 199 lira olacak' iddiası doğru değildir. Sağlık Bakanlığının böyle bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

DMM'den "sağlık ocakları ve devlet hastanelerinde ücretli randevu" iddialarına cevap, ''Asılsız iddialara itibar etmeyiniz"

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Kaynak:AA

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