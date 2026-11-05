Bakan Kurum Pendik'te... Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu

Son dakika... Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul, Pendik'te Konut ve İşyeri Kura Çekim Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Pendik’te düzenlenen Orta ve Dumlupınar Mahallesi 1. Etap 2 bin 28 bağımsız bölüm kura çekim töreninde konuştu. İstanbul’daki kentsel dönüşüm çalışmalarından sosyal konut projelerine, deprem bölgesindeki inşa faaliyetlerinden COP31 hazırlıklarına kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının 31 Aralık 2027’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İSTANBUL’UN EN ACİL İHTİYACI

İstanbul’da gerçekleştirilen her kentsel dönüşüm projesinin arkasında deprem gerçeğinin bulunduğunu belirten Bakan Kurum, olası İstanbul depreminin milli güvenlik meselesi olduğunu söyledi.



Depremin ne zaman gerçekleşeceğinin önceden bilinmediğini vurgulayan Kurum, “Deprem bize şu gün, şu saatte geliyorum demiyor. Takvim vermiyor, saat vermiyor. O halde bizim görevimiz nedir? Deprem gelmeden önce hazır olmaktır. Hep söylüyoruz; olası bir İstanbul depremi milli güvenlik meselesidir. Ve yegâne çözümü de kentsel dönüşümdür” dedi.



Kentsel dönüşümün Türkiye ve İstanbul için ertelenemez bir ihtiyaç olduğunu ifade eden Kurum, yürütülen her iki kentsel dönüşüm projesinden birinin İstanbul’da gerçekleştirildiğini belirtti.



İstanbul’da bugüne kadar 1 milyon 298 bin konutun dönüşümünün tamamlandığını açıklayan Kurum, 291 bin bağımsız bölümde ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.



Dönüşüm çalışmalarında vatandaşların desteğinin önemine dikkat çeken Kurum, projelere yönelik eleştirileri de değerlendirdi. Kurum, “Biliyorum kafanızı karıştıranlar oluyor. Bunları çok gördük. Her projemizde maalesef böyle durumlarla karşı karşıya kalıyoruz. Ne zaman bir adım atsak ‘Olmaz’ diyerek karşımıza dikildiler. Ne zaman hayırlı bir işe kalkışsak ‘Yaptırmayız’ diye eminim itiraz ettiler. Peki çözümleri var mı? Yok. Önerileri var mı? O da yok. En iyi bildikleri iş itiraz etmek” ifadelerini kullandı.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI 2027 SONUNA KADAR SÜRECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 25 yıldır vatandaşları kentsel dönüşüme teşvik etmek için çalıştıklarını belirten Kurum, Yarısı Bizden kampanyasının bu kapsamda önemli bir destek sağladığını söyledi.



Kampanya kapsamında yürütülen dönüşüm projelerinin 545 bin bağımsız bölüme ulaştığını açıklayan Kurum, İstanbul’un 39 ilçesinde ve çok sayıda mahallesinde vatandaşların bu destekten yararlandığını kaydetti.



Kurum, kampanyanın süresine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Tabii talep bu kadar büyük olunca bize de düşen aslında bu kampanyayı devam ettirmekti. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Normalde bu sene bitecek desteği hiçbir vatandaşımız bu büyük destekten mahrum kalmasın diyerek süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.”



İstanbul’daki vatandaşlara binalarının güvenliği konusunda şüphe duymaları halinde vakit kaybetmeden harekete geçmeleri çağrısında bulunan Kurum, komşularla uzlaşarak devletin sunduğu desteklerden yararlanılması gerektiğini ifade etti.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ARDINDAN 455 BİN KONUT TAMAMLANDI

Kentsel dönüşüm çalışmalarındaki ısrarlarının temelinde geçmişte yaşanan büyük depremlerin bulunduğunu belirten Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinin yol açtığı yıkıma ve yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değindi.



Depremlerin yaklaşık 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini, binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve milyonlarca kişinin evini kaybettiğini hatırlatan Kurum, yaşanan büyük acılara rağmen yeniden inşa çalışmalarının hızla başlatıldığını söyledi.



Kurum, depremden sonra ilk temellerin 15'inci günde atıldığını, 45'inci günde ise ilk köy konutlarının teslim edildiğini belirterek şöyle konuştu:

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“Saatte 23 günde 550 konut ürettik ve 2 yıl gibi kısa bir zamanda bir Avrupa ülkesi büyüklüğündeki alanda tam 455 bin konutu bitirdik, anahtarlarını söz verdiğimiz gibi kardeşlerimize teslim ettik.”

İnşa sürecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği, vatandaşların desteği ve geniş kapsamlı bir koordinasyonla yürütüldüğünü ifade eden Kurum, yaklaşık 200 bin işçi, mimar ve mühendisin gece gündüz çalıştığını kaydetti.



Kurum, “Dünyaya örnek olacak bir ölçekte ‘Asrın İnşası’ adını verdiğimiz büyük bir dönüşümü gerçekleştirdik. İşte İstanbul’da da bu büyük dönüşümü benzer acılar yaşanmadan, başka bir ocağa ateş düşmeden gerçekleştirelim istiyoruz” dedi.

İSTANBUL’A 100 BİN SOSYAL KONUT AYRILDI

Kentsel dönüşümün yanı sıra sosyal konut projeleriyle de şehirleri daha güvenli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Kurum, TOKİ’nin bugüne kadar 2 milyona yakın sosyal konut ürettiğini açıkladı.



Ev Sahibi Türkiye kampanyası kapsamında İstanbul için 100 bin sosyal konut ayrıldığını bildiren Kurum, Arnavutköy’de yürütülen projeye ilişkin eleştirilere de yanıt verdi.



Arnavutköy’de lüks konutlar inşa edileceği ve bu konutların yabancı yatırımcılara satılacağı yönündeki iddiaları hatırlatan Kurum, bölgede dar gelirli vatandaşlar için 25 bin sosyal konutun yapımının sürdüğünü söyledi.



Bu konutların 5 bin 500’ünün tamamlandığını belirten Kurum, hak sahibi vatandaşlara teslimatların yapılacağını ve projelerin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

İSTANBUL’DA KİRALIK SOSYAL KONUT DÖNEMİ

İstanbul’da ilk kez kiralık konut uygulamasını hayata geçirdiklerini açıklayan Kurum, TOKİ’nin ev sahibi olacağı konutlar için başvuruların alındığını belirtti.



İlk etapta 1071 konutun anahtarlarının gelecek ay hak sahiplerine teslim edileceğini bildiren Kurum, kiraların 10 bin liradan başlayacağını söyledi.



Uygulama kapsamında İstanbul’un 12 ilçesinde toplam 15 bin konutun kiraya verileceğini açıklayan Kurum, projenin hem vatandaşların sağlam konutlara erişimini kolaylaştıracağını hem de kira fiyatlarının dengelenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.



Kurum, “Bu projeyle de hem binlerce vatandaşımıza sağlam konutlarla burada buluşturmuş olacağız, hem de inşallah o düşme seyrine giren kira fiyatlarını tamamen dengede tutacağız” dedi.

COP31 ZİRVESİ'NE DAVET! "1,5 MİLYON KİŞİ GELECEK"

Konuşmasının son bölümünde Antalya’da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’ne değinen Bakan Kurum, Türkiye’nin dünyanın en büyük iklim zirvesine ev sahipliği yapacağını söyledi.



Zirveye 102 devlet ve hükümet başkanı ile 300’den fazla bakanın katılmasının beklendiğini belirten Kurum, Antalya’da 1,5 milyon ziyaretçinin ağırlanacağını ifade etti.



Türkiye’nin deprem bölgesindeki yeniden inşa tecrübesinin, son 25 yılda 81 ilde gerçekleştirilen yatırımların ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış odaklı diplomasisinin uluslararası platformda anlatılacağını kaydeden Kurum, şöyle konuştu:

“Tüm misafirperverliğimizle konuklarımıza orada eşlik edecek, ülkemizin her anlamdaki tecrübesini, birikimini, işte deprem bölgesindeki hikayesini, 25 yıldır 81 ilimizde 780 bin kilometrekare vatan toprağında yaptığımız eserlerimizi ve Cumhurbaşkanımızın her fırsatta barıştan yana olan diplomasisiyle bu tecrübeyi birleştireceğiz ve tüm dünyaya bir kez daha ilham kaynağı olacağız.”

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