Pendik Bölge Hastenesi uzman kadrosu, obezite ve Tüp mide ameliyatı ile ilgili sorunlara çözüm oluyor

Pendik Bölge Hastenesi'nin Uzman kadrosu, obezitenin normal diyet programlarıyla ve fiziksel aktivitelerle tedavi edilemediği durumlarda mide balonu ve mide ameliyatları gibi tıbbi yöntemlerle hastaların nasıl çözüm bulacağı açıklıyor...

Obezitenin normal diyet programlarıyla ve fiziksel aktivitelerle tedavi edilemediği durumlarda mide balonu ve mide ameliyatları gibi tıbbi yöntemler çözüm olmaktadır. Doktorunuz sizin için uygun metodu seçecektir. En sık uygulanan cerrahi girişim, sleeve gastrektomi (Tüp mide ameliyatı) bir mide küçültme yöntemidir.

Genel olarak VKİ (Vüvut kitle indeksi) 35 ve üzerinde olan hastalara uygulanabilen tüp mide ameliyatı, midenin büyük bir bölümünün alınarak muz gibi bir yapıda küçültülmesi ve beslenmenin azaltılması esasına dayanmaktadır. Hormonol değişklikler de sağlayan operasyon oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Revizyon operasyonlarına da açık olduğu için şu anda dünyada en çok uygulanan ve başarı sağlayan metottur.



Mide küçültme (tüp mide) ameliyatı, kilo vermeyi sağladığı gibi midenin küçültülmesi esnasında açlık hormonlarının üretildiği kısmın büyük bir kısmı alındığı için metabolik fonksiyonların üzerinde de etkisi vardır. Bazı hastalarda şeker hastalığının düzelmesi yönünde etkisi olur. (Tüp mide ameliyatı ve diyabet (şeker) ameliyatı aynı operasyon değildir. Çoğu durumda hastalarda diyabetin giderilmesi için tüp mide operasyonu yeterli olmaz, kan şekeri ve insülin değerlerine göre farklı bir operasyon yapılması gerekebilir.)

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Tüp Mide Ameliyatı (Mide Küçültme Ameliyatı) Öncesi Neler Yapılır?

Tıbbi ismi sleeve gastrektomi olan mide küçültme (tüp mide) ameliyatlarından önce, hastanın durumuna ve yan hastalıklarına göre doktor neler yapılacağını ve ilaç kullanımını özellikle kan sulandırıcıları belirleyecektir.

Ameliyat öncesi hafta sigara ve alkol kullanımını bırakmak, ameliyat öncesi gün hafif beslenmek ameliyatın ve sonrasının rahat geçmesi için önemlidir.

Rutin kan testleri ameliyat öncesinde hastanede yapılacaktır ve anestezi ve ameliyata uygunluk için gerekli görüşler ilgili tıbbi birimlerce değerlendirilecektir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Beslenme:

Tüp mide ameliyatı sonrasında mide hacmi önemli ölçüde küçülmüş olur. Bu sebeple hastanın daha önceki miktarlarda beslenmemesi ve daha az miktarlarda besin alımıyla mide doygunluk hissine ulaşacaktır.

Ameliyatlar kapalı (Laparoskopik) yöntemle yapıldığı için, açık ameliyatlara göre ağrı hissi oldukça azdır. Aynı gün içerisinde sıvı beslenmeye geçilir.

Ameliyat sonrasından bir diyet programına uymak sürecin daha sağlıklı geçmesini sağlayacaktır.

Özellikle ilk hafta sıvı ağırlıklı beslenmek gerekir. Sonrasında 1 ay püre şeklinde beslenmek uygundur. Sonrasında ağır beslenmemek, yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durmak önemlidir. 6 aya kadar pirinç, makarna, ekmek gibi gıdalardan uzak durmak iyi olur.

Genellikle 3 aya kadar vitamin, protein desteği gerekir, sonrasında değerlendirmeye bağlı olarak ilerlenecektir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası İşe Dönüş ve Günlük Aktiviteler:

Ameliyattan sonra 7-10 gün içerisinde işinize dönebilirsiniz. Ancak ağır işlerde bu süre uzar. Ameliyattan 1 hafta sonra yürüyüş, 1 ay sonra bisiklet ve yüzme yapılabilir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrası Kilo Verme Süreci Nasıldır?

Mide küçültme sonrasında 3-4 ay hızlıca kilo verilecektir. Sonrasında genellikle 2-3 hafta süren bazı durumlarda 1,5 aya kadar sürebilecek olan bir yavaşlama, durma durumu görülür. Bu normaldir diyeti bozulmadığı sürece kilo verme devam edecektir. Ancak ideal kiloya yaklaştıkça giderek azalan oranlarda kilo verilir. Sonuçta, fazla kilonun %75 ve %100 arasında verilmesi beklenir.

Tüp Mide Ameliyatı Sonrasında Obeziteye Bağlı Hastalıklarda Düzelme Olur mu?

Tüp mide ameliyatı kilo vermenin haricinde metabolik sorunların giderilmesinde de etkili olduğu için, obezite kaynaklı bazı hastalıklarda da iyileşme gözlemlenir:

Hipertansiyon

Tip 2 diyabet

Yüksek kolesterol

Kalp – Damar hastalıkları

Gastroözefageal reflü

Obstrüktif uyku apnesi

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