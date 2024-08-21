Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, makamında Bülent Arınç'ı kabul etti. İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesinden itibaren makamında, tebrik ziyaretlerini kabul ederek siyasilerle bir araya geliyor.

YAYINLAMA
Google News
Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, makamında Bülent Arınç'ı kabul etti. İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesinden itibaren makamında, tebrik ziyaretlerini kabul ederek siyasilerle bir araya geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki makamında Bülent Arınç'ı kabul etti.

Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran'da yapılan seçimle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi.

Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti

Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda tebrik ziyaretlerini kabul ediyor.

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki makamında yine kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan siyasetçileri, belediye başkanlarını kabul etti.

İMAMOĞLU BÜLENT ARINÇ İLE MAKAMINDA BİR ARAYA GELDİ

İmamoğlu’nu ziyaret eden siyasetçiler arasında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da yer aldı.

İmamoğlu'nu ziyaret edenler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yer aldı.

Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı, Türkiye'deki yabancı sayısı ortaya çıktı: işte o rakamlar...Göç İdaresi Başkanlığı açıkladı, Türkiye'deki yabancı sayısı ortaya çıktı: işte o rakamlar...

Yurt dışından alışverişte şartlar değişti! Yeni düzenleme yürürlüğe girdiYurt dışından alışverişte şartlar değişti! Yeni düzenleme yürürlüğe girdi

Seçil Erzan davasında Flaş gelişme! Talimatla ifade veren Fatih Terim'den olay açıklamalar!Seçil Erzan davasında Flaş gelişme! Talimatla ifade veren Fatih Terim'den olay açıklamalar!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ahmet Davutoğlu ile Bartholoemas’un sır buluşması! 'istediğimiz an siyasi denklemi tek bir hamlede değiştirebiliriz' demişti
Ahmet Davutoğlu ile Bartholoemas’un sır buluşması! 'istediğimiz an siyasi denklemi tek bir hamlede değiştirebiliriz' demişti
Çakarlı lüks araç konvoyu ile gündem olmuştu! İYİ Parti milletvekili Gürban'dan skandal yeni açıklama!
Çakarlı lüks araç konvoyu ile gündem olmuştu! İYİ Parti milletvekili Gürban'dan skandal yeni açıklama!
Kemal Kılıçdaroğlu Kılıcı çekti! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakarak ihanet temalı göndermede bulundu
Kemal Kılıçdaroğlu Kılıcı çekti! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzüne bakarak ihanet temalı göndermede bulundu
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı: 'Ayıptır, yapmayın beyler'
Muharrem İnce'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek mesajı: 'Ayıptır, yapmayın beyler'
Son Haberler
Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!
Batman'da korkunç kaza: Düğüne giderken ölüme gittiler!
Hapise girmesi gibi çıkması da olay oldu: Dilan Polat'a yasak geldi!
Hapise girmesi gibi çıkması da olay oldu: Dilan Polat'a yasak geldi!
Türkiye'de kaç milyon Suriyeli ve mülteci var? Resmi rakamlar duyanları şok etti
Türkiye'de kaç milyon Suriyeli ve mülteci var? Resmi rakamlar duyanları şok etti
21 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG ve Brent petrol fiyatları
21 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG ve Brent petrol fiyatları
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partiden Can Atalay açıklaması! 'AYM, Anayasaya aykırı işlem tesisi etmiştir'
AK Partide değişimin düğmesine basıldı! İş, medya ve sanat dünyasının önemli isimleri parti yönetimine giriyor
AK Partide değişimin düğmesine basıldı! İş, medya ve sanat dünyasının önemli isimleri parti yönetimine giriyor
Çok Okunanlar
Meteorolojiden Marmara bölgesine güzel haber! 21 Ağustos 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
Meteorolojiden Marmara bölgesine güzel haber! 21 Ağustos 2024 Çarşamba hava durumu ve sıcaklıkları
21 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG ve Brent petrol fiyatları
21 Ağustos Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG ve Brent petrol fiyatları
Futbol hep böyle olsun! 21 Ağustos 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Futbol hep böyle olsun! 21 Ağustos 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Güncel altın fiyatları ne kadar? 21 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? 21 Ağustos 2024 Çarşamba gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altın fiyatları
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
AK Partiye geçen Seyithan İzsiz'den çarpıcı sözler! Yuvam olan, evim olan AK Parti'ye tekrar dönmenin mutluluğunu yaşıyorum
Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama! 'İstesek Türkiye'de siyasi denklemi bir hamlede değiştiririz'
Ahmet Davutoğlu'ndan çok konuşulacak açıklama! 'İstesek Türkiye'de siyasi denklemi bir hamlede değiştiririz'
Yorumlananlar
Sıralama şaşırttı! Türkiye'nin en mutlu şehirler listesi açıklandı! Sizin yaşadığınız şehir kaçıncı sırada?
Sıralama şaşırttı! Türkiye'nin en mutlu şehirler listesi açıklandı! Sizin yaşadığınız şehir kaçıncı sırada?
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
Çocuğu okula servisle gidene kötü haber! Servis zammı dudak uçuklattı
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!
Fatih belediyesi harekete geçti: Başı boş köpekler tek tek toplanıyor!