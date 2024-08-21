Bülent Arınç, İmamoğlu'nu makamında ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, makamında Bülent Arınç'ı kabul etti. İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçilmesinden itibaren makamında, tebrik ziyaretlerini kabul ederek siyasilerle bir araya geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki makamında Bülent Arınç'ı kabul etti.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 5 Haziran'da yapılan seçimle Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı'na seçildi.

Ekrem İmamoğlu, bu kapsamda tebrik ziyaretlerini kabul ediyor.

İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği'ndeki makamında yine kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan siyasetçileri, belediye başkanlarını kabul etti.

İMAMOĞLU BÜLENT ARINÇ İLE MAKAMINDA BİR ARAYA GELDİ

İmamoğlu’nu ziyaret eden siyasetçiler arasında eski TBMM Başkanı Bülent Arınç da yer aldı.

İmamoğlu'nu ziyaret edenler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol yer aldı.

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