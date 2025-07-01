Pendik Bölge Hastanesi Türkiye’nin İlk 10’unda

Yönetim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Turgut Göksoy’un yaptığı Özel Pendik Bölge Hastanesi, JCI Akreditasyonunu üst üste 5. kez alan Türkiye’deki ilk 10 hastaneden biri oldu.

Türkiye genelinde uluslararası sağlık hizmeti kalite standardı olan Joint Commission International (JCI) onaylı yalnızca 32 hastane bulunurken, Pendik Bölge Hastanesi, bu unvanı art arda beş kez almayı başaran ilk 10 hastane arasında yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

JCI denetimleri; hasta mahremiyetinden ilaç yönetimine, enfeksiyon kontrolünden acil durum hazırlıklarına kadar 300’den fazla kriteri kapsıyor.

Ekibimizin özverisi sayesinde bu yüksek standartları kesintisiz olarak karşılamanın gururunu yaşıyoruz.

Her denetim döngüsünü yalnızca bir ‘kontrol’ değil, aynı zamanda gelişim fırsatı olarak görüyoruz.

JCI Hakkında

Joint Commission International, 1994’ten bu yana hastaneleri 6 ana alanda —hasta hakları, hasta bakımı, ilaç yönetimi, kalite iyileştirme, enfeksiyon kontrolü ve yönetim— titizlikle denetleyen, dünyada en çok tanınan sağlık akreditasyon kuruluşudur.

Hasta Güvenliği: JCI, tıbbi hataların en aza indirilmesi için doğrulanmış protokoller uygulamayı şart koşar.

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Uluslararası Tanınırlık: Akreditasyon, hem yerel hem de sağlık turizmi hastalarına, tesisteki bakım kalitesi konusunda evrensel bir güvence sağlar.

Sürekli İyileştirme: Denetimler, veriye dayalı karar alma ve yenilikçi uygulamaların hayata geçirilmesini teşvik eder.

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