Pendik Belediyesi Sanat Akademisi, sanata gönül verenleri başarıya taşıdı: 65 yaşında gitarist oldu!

''PENDİK BELEDİYESİNE MİNNETTARIM''

Pendik Belediyesi Sanat Akademisi (PESEM) sanata gönül vermiş; ancak kendini geliştirme imkanı bulamayanlara fırsat sunmaya devam ediyor. 65 yaşında gitara merak salan ve PESEM sayesinde yeteneğini keşfeden Derya Nassur da bunlardan biri. Henüz iki aydır kursta eğitim almasına rağmen performansıyla Gitar Öğretmeni Numan Yüksel’i şaşırtan Nassur: “Pendik Belediyesine minnettarım. Hocamız müthiş bir eğitim veriyor.” Diyerek müziğin her yaşta yapılabileceğini belirtiyor.

Pendik Belediyesi Sanat Akademisi (PESEM) 7’den 70’e sanata gönül veren herkese kapılarını açmaya devam ediyor. 65 yaşında gitara merak salan Derya Nassur da bunlardan biri. İki ay önce kursa kayıt yaptırmaya gelen ve başvurusu kabul edilen Derya Nassur, PESEM sayesinde içindeki yeteneği keşfetti. Daha iki ay olmasına rağmen performansıyla Gitar Öğretmeni Numan Yüksel’i şaşırtan Nassur: “Her çeşit müziği çok seviyorum; ama gitarın tınısına bayılıyorum. A’dan Z’ye bir eğitim alacağım. Henüz ‘b’lerdeyim. Herkes içindeki o hevesi bırakmasın. Yaşı başı aldım demesin. Pendik Belediyesine minnettarım. Hocamız müthiş bir eğitim veriyor.” diyerek yaş kaç olursa olsun müziğin her yaşta yapılabileceğini belirtiyor.

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“ZAMANLA MEYVERELİRİN ALACAK”

PESEM’de her yaştan 100’ün üzerinde öğrenci olduğunu belirten Gitar Öğretmeni Numan Yüksel Derya Nassur’un yoğun ve disiplinli bir çalışmayla gitara hakim olduğunu ifade ederek “Kendisi zamanla bunun meyvelerini alacak. Enstrüman herkes çalabilir. Yeter ki disiplinli çalışılsın.” şeklinde konuştu.