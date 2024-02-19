Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!

Tunceli Belediyesi’ne ait çöp toplama aracından, 12 Ocak 2024 tarihinde düşerek beyin ölümü gerçekleşen temizlik işçisi olarak çalışanı Zülfü Çelikdemir'in ailesi, belediyeye ve başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’na, çocuklarının ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tepkilerini gösterdi.

YAYINLAMA
Google News
Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!

Çöp toplama aracından 12 Ocak 2024 tarihinde düşerek beyin ölümü gerçekleşen Tunceli Belediyesi’nde temizlik işçisi olarak çalışan Zülfü Çelikdemir'in ailesi, belediyeye ve başkan Fatih Mehmet Maçoğlu’na, çocuklarının ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Acılı aile belediyenin önünde tepki gösterdi

Tunceli Belediyesi’nde 7 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan Çölyak hastası 38 yaşındaki Zülfü Çelikdemir, 12 Ocak 2024 günü merkez Cumhuriyet Mahallesi’nde çöp toplama aracından düşerek beyin kanaması geçirmişti. Sürücü ve diğer işçinin düştüğünü fark etmediği Çelikdemir, olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Çelikdemir burada yoğun bakım ünitesine alınmış ardından da Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne sevk edilmişti.

Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!

14 Şubat tarihinde beyin ölümü gerçekleşen Zülfü Çelikdemir’in ailesi olayda ciddi kusuru bulunduğunu söyledikleri Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili birim amirlerini protesto etmek için Tunceli Belediyesi önüne geldi.
Burada açıklama yapan Çelikdemir’in ablası Zülfünaz Çelikdemir, “Bizler Zülfü’nün hakkını sonuna kadar savunacağız, bu davanın sonuna kadar takipçisiyiz. Zülfü’nün 14 Şubat’ta beyin ölümü gerçekleşti. Bu iş kazası değil belediye ait bir cinayettir” dedi.

Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!
Çelikdemir’in dayısı Hüseyin Salan, kazadan 10 gün önce yeğeninin izin talebinde bulunduğunu belirterek, “Araştırılmadan, soruşturulmadan iş yoğunluğu gerekçesiyle aynı gün izin talebi reddediliyor. Eğer yeğenime o gün izin verilmiş olsaydı belki bugün yaşıyor olacaktı. Bunun sorumlusu birim amiri ve Maçoğlu’dur. Maçoğlu, burada bir çete kurmuştur. Belediyecilik yapmıyor çetecilikle belediyeye yönetmektedir. İnsanların hiç yoktan ölümüne sebep olmuştur. Bunlar suçlu ve katildir” diye konuştu.
Defalarca belediyeye gidip ricada bulunduğunu dile getiren baba Seyit Ali Çelikdemir ise “Dilekçeler yazdık. Bunları bir nüshası bizde bir nüshası belediyede. Bana dediler ki şu an personel izinde bunun izni yok dediler. Sonra 2 ay izni var dediler. Çocuk 7 senedir çalışıyor. Sonra muhasebeden baktık çocuğun 156 gün izni var. Ona rağmen reddediliyor. 40 gündür hastanede bu çocuğun başındayız. Yazık değil mi? üniversite mezunuydu. Yüzde 51 engelli raporu var. Arkadaşı şoför mahallinde oturuyor kendisini o hasta haliyle arabanın arkasına bırakıyor. Bu düştü mü yoksa öldürdüler mi? Çocuğu öğretmenler görüyor. Ben üşüyorum diyor ceket veriyorlar, şemsiye tutuyorlar. Çocuk kendinden geçiyor. 38 yaşında bir genç. Tüm Tunceli halkı onu tanıyor. Adalet yerini bulsun. Bugün bana yarın size olmasın. Benim gözyaşlarım dinmiyor. Ben bu acıyı yaşıyorum. Hızır orucundayız dileğim o acıyı onlar da yaşasın. Çünkü benim evladımı koparıp aldılar” şeklinde konuştu.

İmamoğlu'ndan Akşener'e sert tepki: "Bu Yorumları Muhatap Almayacağım"İmamoğlu'ndan Akşener'e sert tepki: "Bu Yorumları Muhatap Almayacağım"

Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!

Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!

O yorumu tepki çekmişti...Avukat Feyza Altun hakkında re'sen soruşturma başlatıldıO yorumu tepki çekmişti...Avukat Feyza Altun hakkında re'sen soruşturma başlatıldı

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!
Antalya'da kadın cinayeti! 2 çocuk annesi kadın, eski eşi tarafından tek kurşunla öldürüldü!
Elektrikli battaniye can aldı! Yaşlı kadın çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti!
Elektrikli battaniye can aldı! Yaşlı kadın çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti!
Sarıyer'de sabah saatlerinde akıl almaz kaza! Yolcu almak için yavaşlayan İETT'ye çöp kamyonu çarptı!
Sarıyer'de sabah saatlerinde akıl almaz kaza! Yolcu almak için yavaşlayan İETT'ye çöp kamyonu çarptı!
Son Haberler
Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!
Beyin ölümü gerçekleşen işçinin ailesi, Tunceli belediyesini ve Komünist Maçoğlu’nu topa tuttu!
İmamoğlu'ndan Akşener'e sert tepki: "Bu Yorumları Muhatap Almayacağım"
İmamoğlu'ndan Akşener'e sert tepki: "Bu Yorumları Muhatap Almayacağım"
Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!
Uzmanlar göz kuruluğuna dikkat çekti!
O yorumu tepki çekmişti...Avukat Feyza Altun hakkında re'sen soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı
O yorumu tepki çekmişti...Avukat Feyza Altun hakkında re'sen soruşturma başlatıldı, gözaltına alındı
Defineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılar
Defineciler bunu da yaptı! 2000 yıllık kaya mezarı asitle eritmeye çalıştılar
Polisin baskın yaptığı muhtar adayının, evinden ve iş yerinden bakın ne çıktı!
Polisin baskın yaptığı muhtar adayının, evinden ve iş yerinden bakın ne çıktı!
Çok Okunanlar
Meteoroloji 19 Şubat Pazartesi hava durumunu açıkladı! İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji 19 Şubat Pazartesi hava durumunu açıkladı! İstanbul Ankara, İzmir, Antalya ve tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Düğmeye basıldı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanununda büyük değişikliğe gidiliyor, İşte tüm ayrıntılar
Düğmeye basıldı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiren iş kanununda büyük değişikliğe gidiliyor, İşte tüm ayrıntılar
Emekli ikramiyesi o tarihte ödenecek! 2024 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Emekli ikramiyesi o tarihte ödenecek! 2024 emekli ikramiyesi ne kadar oldu?
Altın fiyatları durmuyor, yeni haftaya rekorla girdi... Peki Gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları durmuyor, yeni haftaya rekorla girdi... Peki Gram altın ne kadar oldu?
Tekirdağ'da düğünde, gelin ile damadın yakınları birbirine girdi!
Tekirdağ'da düğünde, gelin ile damadın yakınları birbirine girdi!
Kocaeli’de dehşet dakikalar! Evinin önündeki şahısa kurşun yağdırdılar, 6 aylık hamile eşini sopayla darp ettiler!
Kocaeli’de dehşet dakikalar! Evinin önündeki şahısa kurşun yağdırdılar, 6 aylık hamile eşini sopayla darp ettiler!
Yorumlananlar
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Meteolojiden o iller için sarı kot ve çiğ uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 12 Şubat Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da açıkladı "Emeklilerimizin bayram ikramiyesini 3 bin TL olacak"